Petry erwägt offenbar Rückzug aus der AfD

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - AfD-Bundessprecherin Frauke Petry denkt offenbar über einen Rückzug aus der Partei nach. "Weder die Politik noch die AfD sind für mich alternativlos", sagte Petry dem "Tagesspiegel" (Freitagsausgabe). Es sei sinnvoll, das eigene Leben von Zeit zu Zeit zu überdenken und neu zu justieren.

"So halte ich das auch jetzt, nach mehr als vier Jahren in der AfD, die einen enormen Kraftaufwand bedeutet haben und den Abschied von einem geregelten Leben." Mit Blick auf Anfeindungen auch aus den eigenen Reihen sagte Petry, man dürfe Angriffe in der Politik nicht persönlich nehmen, "sonst hält man es nicht lange aus". Allerdings müsse jeder Politiker zugeben, dass ihn die Auseinandersetzungen auch persönlich berührten: "Alles andere wäre gelogen."

Foto: über dts Nachrichtenagentur