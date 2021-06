Petroteq erzielt für die erste LKW-Ladung Öl nach dem Wiederhochfahren des Betriebs einen WTI-Preis

Quelle: IRW Press

Erschließung von Verkaufsschienen für den produzierten Sand wird fortgesetzt

Sherman Oaks, Kalifornien – 17. Juni 2021 – Petroteq Energy Inc. („Petroteq“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: PQE; OTC: PQEFF; FWB: PQCF), ein Unternehmen, das sich in erster Linie mit der Entwicklung und Implementierung seiner eigenen Ölextraktionstechnologien beschäftigt, freut sich bekannt zu geben, dass das vergangene Woche in der von Petroteq betriebenen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung