Petroteq Energy: Starke Aussichten!

In der vergangenen Woche ging es für das Petroteq Energy Inc.-Papier im Rallye-Modus: 31,82 Prozent stieg der Kurs in den letzten fünf Handelstagen.Den letzten Handelstag schloss das Petroteq-Papier ebenfalls mit einem 2,47-prozentigen Verlust und einen Kurs von 0,145 Euro.

In Sachen Handelsvolumen kam die Petroteq-Aktie an der Börse München in den vergangenen 20 Tagen auf einen Durchschnitt von 33 Tausend Anteilen – ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung