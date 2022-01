Petroteq Energy-Aktie: Das erste Free Lunch in 2022?

So konnte sich der Kurs in 2021 fast vervierfachen. Allein seit Beginn des Jahres stieg der Kurs um mehr als 100 % an. Auslöser dieser Kursexplosion war eine Veröffentlichung des Unternehmens, in der der Verwaltungsrat von Petroteq Energy seinen Aktionären empfohlen hat, das Angebot der Viston United Swiss AG anzunehmen.

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung