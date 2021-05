Petroteq Energy-Aktie: Mehr als ein Hoffnungsschimmer?

Nach fast drei Jahren eines mehr oder weniger kontinuierlichen Abschwungs gab die Petroteq Energy-Aktie in den letzten Handelstagen seit langem ein starkes Lebenszeichen von sich. Die Aktie vervierfachte ihren Wert von 0,03 Euro auf 0,12 Euro. Damit befindet sich der Kurs der Petroteq Energy-Aktie auf dem höchsten Stand seit Ende 2019. Was hat den Kurs bloß so befeuert? Und können Aktionäre ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung