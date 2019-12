Petroleum -Sweden: Pleite oder Chance?

An der Heimatbörse Toronto notiert Petroleum -Sweden per 08.12.2019, 14:31 Uhr bei 5.74 CAD. Petroleum -Sweden zählt zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Wie Petroleum -Sweden derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Petroleum -Sweden auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Petroleum -Sweden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Petroleum -Sweden hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,34 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Petroleum -Sweden damit 10,92 Prozent über dem Durchschnitt (-1,58 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -1,58 Prozent. Petroleum -Sweden liegt aktuell 10,92 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Petroleum -Sweden-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Petroleum -Sweden vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (10 CAD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 73,61 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 5,76 CAD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Petroleum -Sweden eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.