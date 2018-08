Petrol als neue Unternehmensfarbe, Jubiläumsmagazin, zahlreiche Aktionen und Gewinnspiele: ZooRoyal feiert zehnjähriges Bestehen / 10 Jahre ZooRoyal

Köln (ots) - Tierischer Ausnahmezustand herrscht ab heute beiZooRoyal (www.zooroyal.de), einem Unternehmen der REWE Group: DerOnlineshop für Heimtierbedarf feiert ab heute sein zehnjährigesFirmenjubiläum - mit der Einführung einer neuen Unternehmensfarbe,einem Magazin zum Jubiläum und besonderen Angeboten und Aktionen.Vor zehn Jahren machte ZooRoyal aus einer kleinen Stadt in derNähe von Aachen heraus den ersten Schritt in die Online-Welt. Heutezählt das Unternehmen am Standort Köln zu einem der führendenOnlineshops für Haustierbedarf in Deutschland. Das feiert ZooRoyalnicht nur mit einer zehnwöchigen Kampagne, sondern setzt auch mit derneuen Unternehmensfarbe Petrol ein sichtbares Zeichen.10 Jahre ZooRoyal - die wichtigsten MeilensteineZooRoyal geht 2008 aus dem Onlineshop der Aquatop Gruppe hervor -einem Unternehmen, das 1988 in der Nähe von Aachen gegründet wurde.Nach sechs erfolgreichen Jahren wird ZooRoyal 2014 eine Tochter derREWE Group. Es entstehen bereits zahlreiche Synergieeffekte zwischenTochter- und Muttergesellschaft, die sich mit der Verlegung desFirmensitzes vom damaligen Standort Würselen zur Muttergesellschaftnach Köln noch vertiefen. Hier stellen ZooRoyal und REWE gemeinsamdie Weichen für weiteres Wachstum. Viele wichtige Meilensteinefolgen: Seit Ende 2015 ist ZooRoyal offizieller PAYBACK Partner undseit 2017 bietet der Onlineshop mit der ersten echtenOmnichannel-Eigenmarke "ZooRoyal" nicht nur online, sondern auch inüber 3.300 REWE-Märkten exklusiv ein Futtersortiment für denHeimtierbedarf an. Auch mit zahlreichen Services begeistert ZooRoyalseine Kunden heute auf allen Kanälen: Mit der Möglichkeit "Click &Collect" können Tierfreunde ihre ZooRoyal-Bestellung beispielsweiseganz bequem in einen REWE-Markt liefern lassen und dort abholen.Vorteilsprogramme wie die "SparBox" ermöglichen zudem das Abonnierenbestimmter Artikel, die der Kunde daraufhin regelmäßig, automatischund vergünstigt erhält. Wer Fragen rund um sein Haustier hat, ist mitdem ZooRoyal Onlinemagazin gut beraten: In über 850 Artikeln vonTierexperten und -ärzten erfahren Tierhalter hier alles rund um dieHaltung, Pflege und Ernährung ihres Haustieres. Neben den BereichenService und Futterberatung unterstützen Tierärzte und -experten auchin der Eigenmarken-Entwicklung.Mit frischer Unternehmensfarbe ins neue ZooRoyal-JahrzehntDas Jubiläum feiert ZooRoyal auch mit einem neuen Look und setztkünftig auf Petrol als neue Unternehmensfarbe. "Mit der Umstellungauf Petrol möchten wir auch visuell ein Zeichen für das neueZooRoyal-Jahrzehnt setzen. Die frische, moderne Farbe spiegeltoptimal unsere Vision wider. Denn mit frischen Ideen, neuen Servicesund innovativen Produkten wollen wir weiter durchstarten", so ClemensBauer, Geschäftsführer von ZooRoyal. Die ersten Projekte werdenbereits umgesetzt: Mit je einem ersten Shop-in-Shop-Konzept in dentoom Baumärkten in Bad Säckingen und Bad Kötzting können Tierfreundedie ZooRoyal-Einkaufswelt ab Oktober auch offline entdecken. Nach demerfolgreichen Launch des Premium-Nassfutters Moon Ranger, einerexklusiven ZooRoyal Marke, folgt im Oktober außerdem das zugehörigeTrockenfutter.10 Wochen voller Highlights: Jubiläumsmagazin, Gewinnspiele,AktionenMit einer groß angelegten Kampagne feiert ZooRoyal das zehnjährigeBestehen. Zehn Wochen lang gibt es jede Woche exklusiveJubiläums-Angebote und die Möglichkeit, an Gewinnspielen im Wert vonüber 10.000 Euro teilzunehmen. Außerdem hat ZooRoyal das Jubiläum zumAnlass genommen, erstmals ein Printmagazin zu veröffentlichen. Darinstellt sich das Unternehmen nicht nur persönlich vor, sondernpräsentiert auch seine wichtigsten Meilensteine und gibt einenÜberblick über die wöchentlichen Jubiläums-Highlights. Des Weiterenerwarten die Leser unter anderem Ratgeber-Artikel, Tipps für einmodernes Zuhause mit ihrem Haustier, Interviews, Produktvorstellungenund vieles mehr. Das Magazin mit einer Auflage von 300.000 Exemplarenist auch in vielen REWE- und toom-Märkten erhältlich und wird denZooRoyal-, Weinfreunde- und REWE Lieferservice-Bestellungenbeigelegt.Kurzporträt ZooRoyal GmbH:Die ZooRoyal GmbH ist ein Onlineshop für Heimtierbedarf mit Sitzin Köln. Gegründet im Jahr 2008, führt ZooRoyal heute eineProduktauswahl von über 10.000 Artikeln in den Bereichen Aquaristik,Hund, Katze, Terraristik, Kleintier, Teich, Vogel und Pferd. SeitMärz 2014 ist ZooRoyal ein Unternehmen der REWE Group.www.zooroyal.deWeitere Informationen:ZooRoyal GmbHSchanzenstraße 6-20D-51063 KölnAnsprechpartner:Anne Meyer-Public Relations-Tel.: +49 (0)221-1773-1000E-Mail: presse@zooroyal.dewww.zooroyal.deOriginal-Content von: ZooRoyal GmbH, übermittelt durch news aktuell