Petrobras: Zurück zu alter Stärke?

mit dem steigenden Ölpreis erfreuten sich in der Woche vor Weihnachten auch die meisten Ölaktien eines regen Zuspruchs und steigender Kurse. Die Anleger sehen wieder mehr Potential und ließen die Kurse gen Norden steigen. Auch beim brasilianischen Ölversorger Petroleo Brasileiro S.A. griffen die Käufer beherzt zu, denn sowohl fundamental als auch charttechnisch hat die Aktie noch weiteres Potential.

Das Jahr 2016 war bei Petrobras von politischen Skandalen und einem negativen Ergebnis von 0,69 US-Dollar je Aktie gekennzeichnet. 2017 sollte deshalb das Jahr der Verbesserung und des Turnarounds werden. Dieser scheint gelungen zu sein, denn der Umsatz stieg von 87,27 auf 90,74 Milliarden US-Dollar und das Ergebnis je Aktie verbesserte sich auf 0,92 US-Dollar.

Für 2018 scheint deshalb auch wieder eine Dividendenzahlung möglich. Sie soll 0,19 US-Dollar je Aktie betragen, was immerhin einer Dividendenrendite von 1,88 Prozent entsprechen würde. Ein Dividendenstar ist die Aktie von Petroleo Brasileiro damit natürlich noch nicht, aber die Lage verbessert sich und auch das Chartbild hellt sich deutlich auf.

Charttechnische Analyse

Im Chart hat sich im Bereich von 9,40 US-Dollar eine solide Unterstützung herausgebildet. Sie könnte schon in Kürze als Fundament für die nächste größere Aufwärtswelle dienen. Deren Ziele liegen zunächst bei 10,73 US-Dollar und später dann bei 11,17 US-Dollar. Insbesondere ein Ausbruch über diese kritische Marke hätte technisch den Charakter eines Befreiungsschlags und wäre deshalb lebhaft zu begrüßen.

Kritisch wird es jedoch, wenn die Petrobras-Aktie erneut unter 9,40 US-Dollar zurückfallen würde. In diesem Fall wäre die mittelfristige Bodenbildung zerstört, die wir potentiell gerade vollzogen haben. Setzt sich die positive Entwicklung aus dem Dezember jedoch in 2018 fort, dürften wir zunächst einen weiteren Anstieg auf 11,17 US-Dollar sehen. Hier entscheidet sich dann, ob die Aktie noch über zusätzliches Potential verfügt, das den Kurs weiter in Richtung 11,71 und 12,55 US-Dollar führen könnte.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.