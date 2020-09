Petro-king Oilfield Services: War das schon alles?

Für die Aktie Petro-king Oilfield Services aus dem Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen" wird an der heimatlichen Börse Hong Kong am 24.09.2020, 16:20 Uhr, ein Kurs von 0.118 HKD geführt.

Die Aussichten für Petro-king Oilfield Services haben wir anhand 5 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Petro-king Oilfield Services auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Hold"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Petro-king Oilfield Services erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies entspricht einem "Hold"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Petro-king Oilfield Services bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Hold".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Petro-king Oilfield Services-Aktie ein Durchschnitt von 0,11 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.118 HKD (+7,27 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (0,1 HKD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+18 Prozent), somit erhält die Petro-king Oilfield Services-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Petro-king Oilfield Services erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Petro-king Oilfield Services erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -24,36 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um -6,14 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -18,22 Prozent im Branchenvergleich für Petro-king Oilfield Services bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -6,14 Prozent im letzten Jahr. Petro-king Oilfield Services lag 18,22 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

