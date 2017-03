Petro Welt Technologies: Wie wird die Aktie aktuell bewertet?

Lieber Leser,

das Unternehmen Petro Welt Technologies (ehemals C.A.T. Oil) fördert Erdgas und Öl in Russland sowie Kasachstan. Die Gewinne des Unternehmens sind dementsprechend von den wirtschaftlichen Entwicklungen in diesen beiden Ländern stark abhängig.

In den letzten Jahren befand sich die Wirtschaft in diesen beiden Ländern in einer Krise. Der Rubel sowie die kasachische Tenge fielen sehr stark. Zwar wurde die Förderung zwecks Kompensation angekurbelt, jedoch konnte die höhere Produktion den Preisschock an den Märkten nicht kompensieren. Aktionäre verabschiedeten sich deshalb auch größtenteils aus der Petro Welt-Aktie. Seit 2013 steht ein Wertverlust von mehr als 65 % zu Buche. Schauen wir in die Bewertung rein.

Leichte Unterbewertung im Vergleich zum Industriemittel

Gemäß dem Gewinn je Aktie aus dem letzten Quartalsbericht (Q1-Q3 2016) beträgt das KGV aktuell 14. Im Vergleich zum langfristigen Marktdurchschnitt (15-17) scheint die Aktie aktuell günstig bewertet zu sein. Schauen wir aber auf das historische Median-KGV, so beträgt dieses in der Betrachtung der letzten sieben Jahre 17,3. Damit liegt das KGV sehr nahe dem langfristigen Marktdurchschnitt. Ziehen wir das Median-KGV für die gesamte Industrie heran, so beträgt dieses 23,36. Damit besteht eine leichte Unterbewertung zum Branchen-Durchschnitt bzw. Mittel.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.