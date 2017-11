Petro Welt Technologies: Gute Aussichten?

Liebe Leser,

auf großes Interesse sind in der letzten Woche die Nachrichten zu Petro Welt Technologies bei den Aktionären gestoßen. Rafael Müller hat sich die Vorkommnisse im Rahmen einer Analyse einmal genauer angeschaut. Folgendes hat er dabei herausgefunden:

Der Stand! Am Dienstag konnte die Aktie der Petro Welt Technologies ein Kursplus von über sieben Prozent erreichen – vor allem wohl auch wegen der überzeugenden Zahlen.

Die Zahlen! Das Ergebnis konnte in den ersten neun Monaten 2017 stark verbessert werden und Umsatz und EBITDA konnten steigen. Charttechnisch ist die Aktie allerdings von den Verlaufshochs aus Ende 2013 bei 24,45 Euro bis Anfang 2016 auf ein Tief von 4,96 Euro zurückgefallen. Der kurzfristige Abwärtstrend hatte zwar überwunden werden können, doch höhere Notierungen als 8,85 Euro gab es bisher nicht.

Der Ausblick! Da die Quartalszahlen gut ausgefallen sind, könnte eine weitere Aufwärtsbewegung folgen. Zwar ist die Kursdynamik hoch, doch steigende Kurse sind nur durch einen nachhaltigen Ausbruch über die 50-Tage-Durchschnittslinie bei 6,73 Euro zu realisieren. Danach könnte es zu einer Aufwärtsbewegung kommen, an der Anleger durch entsprechende Long-Positionen profitieren können. Sollte der Kurs unter die Marke von 6,20 Euro fallen, könnten sich Käufer allerdings zurückziehen.

Wie wird sich die Situation bei dem Unternehmen weiter entwickeln? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.