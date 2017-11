Petro Welt Technologies Analyse: Nach Zahlen sehr gefragt, Boden in Sicht!

Liebe Trader,

Papiere der Petro Welt Technologies AG sind am Dienstag stark nachgefragt und können zur Stunde mit einem Kursplus von über sieben Prozent aufwarten. Denn das Unternehmen konnte sein Ergebnis in den ersten neun Monaten in 2017 stark verbessern und verzeichnet ein starkes Plus bei Umsatz und EBITDA.Charttechnisch konnte das Wertpapier bislang nicht unbedingt glänzen, von den Verlaufshochs aus Ende 2013 bei 24,45 Euro ist die Aktie bis Anfang 2016 auf ein Tief von 4,96 Euro zurückgefallen. Zwar konnte einige Monate später der kurzfristige Abwärtstrend überwunden werden, höhere Notierungen als 8,85 Euro gelang es bislang jedoch nicht durchzusetzen. Aktuell kämpft die Aktie um ein Weiterkommen über den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Wochenbasis bei derzeit 6,73 Euro. Die Chancen hierfür stehen gemessen an den Quartalszahlen recht gut, eine weitere Aufwärtsbewegung könnte nun bald folgen und Anleger entsprechend hiervon profitieren.

Long-Chance:

Die Kursdynamik ist unbestreitbar hoch, jedoch bedarf es für ein Weiterkommen in Richtung 8,29 bzw. 8,82 Euro einen nachhaltigen Ausbruch zumindest über die 50-Tage-Durchschnittslinie bei 6,73 Euro. Erst dann wird die favorisierte Aufwärtsbewegung wahrscheinlich, an der Marktteilnehmer schließlich über entspreche Long-Positionen partizipieren können. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch unterhalb der Marke von 6,20 Euro aufhalten, was leicht unter den gestrigen Tagestiefs liegt. Ein Kursrutsch unter dieses Niveau sollte hingegen Käufer wieder verscheuchen und Abgaben auf die jüngsten Verlaufstiefs bei 5,95 Euro hervorrufen. Ob dann aber ein baldiger Aufschwung in dem Wertpapier der Petro Welt Technologies AG startet, bleibt stark zu bezweifeln.

Ein Beitrag von Rafael Müller, direktbroker.de.