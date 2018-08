PetroChina Aktie: Schwankend, aber stark

Weitere Suchergebnisse zu "PetroChina":

PetroChina hat in den abgelaufenen Wochen einen deutlichen Wiederaufschwung geschafft. Der Wert war insgesamt in einen übergeordneten charttechnischen Aufwärtstrend hineingelaufen, dann jedoch Anfang Juni ausgehend von fast 0,72 Euro wieder deutlich gefallen. Die Kurse konnten erst in Höhe von 0,60 Euro wieder aufgefangen werden. Von dort aus ging es wieder bis zu 0,66 Euro bzw. das aktuelle Niveau bei 0,62 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.