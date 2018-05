Petra Göbel leitet Personalbereich bei der Messe Berlin

Berlin (ots) - Petra Göbel hat die Bereichsleitung HumanRessources bei der Messe Berlin übernommen. Göbel kommt vomSiemens-Konzern, wo sie in den vergangenen 26 Jahren die gesamteBandbreite des HR-Managements durchlief. Zuletzt war sie als RegionalSpeaker "Talent & Leadership Development" für die Personalentwicklungfür Siemens in Deutschland tätig."Da für die Messe Berlin in Zukunft noch stärkerInternationalisierung und Digitalisierung eine Rolle spielen, werdendiese Themen auch den Bereich der Rekrutierung undPersonalentwicklung in der gesamten Unternehmensgruppe intensiverprägen", ist Petra Göbel überzeugt. Die waschechte Berlinerin bringtumfangreiche internationale Berufserfahrung mit zur Messe Berlin.Ihre Karriere führte sie immer wieder an verschiedene ausländischeStandorte, darunter Budapest und New York.Petra Göbel hat Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Personalin Berlin sowie Tourismus an der US-amerikanischen Michigan StateUniversity studiert. Bei der Messe Berlin trägt Petra GöbelPersonalverantwortung für mehr als 900 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter innerhalb der Unternehmensgruppe.Über die Messe BerlinDie Messe Berlin zählt zu den zehn umsatz- und wachstumsstärkstenMessegesellschaften weltweit. Sie konzipiert, vermarktet undveranstaltet jedes Jahr hunderte von Liveevents in Berlin und auf derganzen Welt. Zu ihrem breiten Portfolio gehören die globalen Markenund Leitmessen IFA, InnoTrans, ITB, FRUIT LOGISTICA und dieInternationale Grüne Woche, ebenso, wie Großkonferenzen undherausragende Events, so zum Beispiel die Fanmeile am BrandenburgerTor. Mit rund 90 Auslandsbüros vertreibt die Messe Berlin ihreVeranstaltungen in über 170 Ländern. Allein bei den Veranstaltungenam Stammsitz unter dem Funkturm in Berlin akkreditieren sich jedesJahr rund 30.000 Medienvertreter aus der gesamten Welt. Damit fördertund treibt die Messe Berlin die Entwicklung der Metropole Berlin.Ziel ist, auf allen Veranstaltungen der Messe Berlin den Besuchernein herausragender Gastgeber zu sein, bestmögliche Geschäftsimpulsefür den Einzelnen zu geben und faire Bedingungen für Jeden zugewährleisten. Dieses Selbstverständnis spiegelt sich imUnternehmensmotto: Messe Berlin - Hosting the World.www.messe-berlin.deDiese Presse-Information finden Sie auch im Internet unterwww.messe-berlin.de/Presse/Pressemitteilungen/.Pressekontakt:Messe Berlin GmbHEmanuel HögerPressesprecherund Leiter Presse- undÖffentlichkeitsarbeitCorporate CommunicationUnternehmensgruppeMessedamm 2214055 BerlinTel.: +49 30 3038-2270hoeger@messe-berlin.dewww.messe-berlin.deTwitter: @messedamm22Geschäftsführung:Dr. Christian Göke(Vorsitzender)Dirk HoffmannAufsichtsratsvorsitzender:Wolf-Dieter WolfOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell