Petra Diamonds: Verständliche Reaktion?

Der Kurs der Aktie Petra Diamonds steht am 05.02.2020, 10:30 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 9.44 GBP. Der Titel wird der Branche "Edelmetalle und Mineralien" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Petra Diamonds. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

2. Fundamental: Petra Diamonds ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 2,67 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 90 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 27 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Petra Diamonds-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 5 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Petra Diamonds aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (2 Buy, 1 Hold, 1 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (31 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 242,54 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 9,05 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Petra Diamonds eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.