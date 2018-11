Wie geht’s weiter, John B Sanfilippo & Son?

Der John B Sanfilippo & Son-Schlusskurs wurde am 13.08.2018 an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 76,56 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

John B Sanfilippo & Son haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: John B Sanfilippo & Son erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 24,36 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Consumer Products"-Branche sind im Durchschnitt um 2,51 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +21,85 Prozent im Branchenvergleich für John B Sanfilippo & Son bedeutet. Der "Consumer Staples"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,68 Prozent im letzten Jahr. John B Sanfilippo & Son lag 21,68 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die John B Sanfilippo & Son-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die John B Sanfilippo & Son-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu John B Sanfilippo & Son vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 70 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -8,57 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (76,56 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält John B Sanfilippo & Son somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die John B Sanfilippo & Son-Aktie beträgt dieser aktuell 64,46 USD. Der letzte Schlusskurs (76,56 USD) liegt damit deutlich darüber (+18,77 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält John B Sanfilippo & Son somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 75,28 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,7 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für John B Sanfilippo & Son ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. In Summe wird John B Sanfilippo & Son auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.