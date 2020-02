Petition fordert: Freiheit für den Rothirsch / Die Deutsche Wildtier Stiftung reicht die erste geröhrte Petition offiziell beim Landtag Baden-Württemberg ein

Hamburg (ots) - Freiheit für den Rothirsch! Über 36.000 Hirschfreundeunterstützen die erste geröhrte Petition "Freiheit für den Rothirsch" derDeutschen Wildtier Stiftung mit ihrer Stimme. Die Petition wurde jetzt offiziellbeim Landtag Baden-Württemberg eingereicht. Jede Stimme steht für eine SekundeHirschröhren - unterm Strich ergeben die Stimmen der Unterzeichner über zehnStunden donnerndes Röhren! Hintergrund der Aktion: Der Rothirsch darf inBaden-Württemberg nur in fünf gesetzlich festgelegten Rotwildbezirkenexistieren. Diese Gebiete umfassen etwa 4 % der Landesfläche. "Kein anderesBundesland gibt dem Hirsch so wenig Platz zum Leben wie Baden-Württemberg",erklärt Hilmar Freiherr von Münchhausen, Geschäftsführer der Deutschen WildtierStiftung.Jetzt muss der Landtag reagieren. "Der Petitionsausschuss holt nun vomLandwirtschaftsministerium Baden-Württemberg eine Stellungnahme ein", soMünchhausen. "Bis zur Vorlage dieser Stellungnahme sammeln wir weiter Stimmenfür den Rothirsch", sagt Hilmar Freiherr von Münchhausen. Die bestehendebaden-württembergische "Rotwildrichtlinie" auf Basis einer völlig veraltetengesetzlichen Regelung von 1958 läuft in diesem Jahr aus. "Sie darf aus Sicht derDeutschen Wildtier Stiftung nicht verlängert werden", fordert Münchhausen.Klicken Sie hier: www.HilfdemHirsch.orgPressekontakt:Eva Goris, Pressesprecherin, Telefon: 040 9707869-13E.Goris@DeWiSt.dewww.DeutscheWildtierStiftung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/37587/4510525OTS: Deutsche Wildtier StiftungOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell