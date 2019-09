Berlin (ots) -Der Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. (BVHK) hat gestern demVorsitzenden des Petitionsausschusses im Deutschen Bundestag seinePetition übergeben.Eltern herzkranker Kinder fordern darin mehr Ausbildungsplätze fürPflegekräfte sowie eine höhere Bezahlung und bessereArbeitsbedingungen für Kinderintensivpflegekräfte, wie beispielsweiseeine verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um u.a."Rückkehrer" nach ihrer Erziehungszeit wiedergewinnen zu können.Denn der Versorgungsnotstand ist für Eltern herzkranker Kinderunerträglich, da aufgrund des Pflegekräftemangels immer wiederOperationen am offenen Herzen verschoben werden müssen. Dies spiegeltsich wider in den vielen Tausend Rückmeldungen aufhttp://ots.de/aAMDxF: "Stellen Sie sich vor, sie bringen ein Kind zurWelt, das nach der Geburt an Schläuchen hängt, weil es einen schwerenHerzfehler hat. Es muss operiert werden, doch die OP verschiebt sichdreimal. Das ist für die kleinen Patienten und deren Eltern eineextreme psychische Belastung."Mit unserer Petition appellieren wir an die Gesundheitspolitik,den Pflegenotstand endlich anzupacken, die oft lebensbedrohlichenSituationen zu vermeiden und das Leid der Kinder und deren Familienzu mindern.Weitere Infos zu unserer Initiative gegen den Pflegenotstand:https://www.bvhk.de/kinder-in-gefahr-pflegenotstand-stoppen/https://www.facebook.com/herzkranke.kinder/Über uns:In Deutschland wird jedes 100. Kind mit einem Herzfehler geboren.Dank des medizinischen Fortschritts erreichen heute 90 Prozent dasErwachsenenalter, gehen zur Schule, studieren oder machen eineAusbildung. Der BVHK und seine regionalen Elterninitiativen setzensich für die Interessen von Menschen mit angeborenen Herzfehlern undihrer Familien ein.Pressekontakt:Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. (BVHK)Hermine Nock und Volker Thielinfo@bvhk.de0241 91 23 32Original-Content von: Bundesverband Herzkranke Kinder e.V., übermittelt durch news aktuell