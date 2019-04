Peter Weiß: Mehr Kaufkraft für die Rentnerinnen und Rentner in unserem Land

Berlin (ots) - Auch 2019 erfolgt wieder eine Rentenanpassung überder InflationsrateDas Bundeskabinett hat am heutigen Dienstag die Anpassung derRenten in den alten Bundesländern um 3,18 Prozent und in den neuenBundesländern um 3,91 Prozent und damit erneut über derInflationsrate beschlossen. Dazu erklärt der arbeitsmarkt- undsozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Weiß:"Eine gute Nachricht für die Rentnerinnen und Rentner: Auch indiesem Jahr steigen die Renten dank der soliden Politik der vonAngela Merkel geführten Bundesregierung spürbar. Zum 1. Juli werdendie Renten im Westen um fast 3,2 Prozent und im Osten sogar um mehrals 3,9 Prozent erhöht. Die Rentenangleichung in Ostdeutschlandschreitet ebenfalls weiter wie geplant voran.Wieder zeigt sich, dass die Rentenversicherung auf einer sehrsoliden Basis steht und auch die Menschen im Rentenbezug von derguten Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik von CDU und CSUprofitieren. Auch weil die Zahl der Beitragszahler weiter zugenommenhat, können die Renten in diesem Jahr deutlich steigen. Eine guteNachricht ist es auch, dass das Rentenniveau mit künftig 48,16Prozent gegenüber dem Vorjahr sogar leicht ansteigen wird."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell