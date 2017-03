Peter Weiß: Ein Christlich-Sozialer der ersten Stunde wird geehrt

Berlin (ots) - Bundestagsgebäude nach Matthias Erzberger benanntDas Bundestagsgebäude Unter den Linden 71 wird nach dem PolitikerMatthias Erzberger (1875 - 1921) benannt. Dazu erklärt derVorsitzende der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Fraktion im DeutschenBundestag, Peter Weiß:"Endlich wird einem der mutigsten und bedeutendsten Politiker derjüngeren deutschen Geschichte die entsprechende Ehrung zuteil. Am 23.Mai 2017, dem Tag des Grundgesetzes, wird in Berlin dasBundestagsgebäude Unter den Linden 71 nach Matthias Erzbergerbenannt.Der 1875 in Buttenhausen (Württemberg) geborene Erzbergerengagierte sich früh in den katholischen Arbeitervereinen und war1899 an der Gründung Christlicher Gewerkschaften beteiligt. 1903wurde Erzberger als damals jüngster Abgeordneter für dieZentrumspartei in den Reichstag gewählt. Im Oktober 1918 wurde er inder Regierung von Reichskanzler Prinz Max von Baden Staatssekretär.In dieser Funktion unterzeichnete er am 11. November 1918 denWaffenstillstand zur Beendigung des Ersten Weltkrieges. Im Januar1919 wurde er in die Nationalversammlung der jungen deutschenDemokratie gewählt und am 21. Juni desselben Jahres zumReichsfinanzminister ernannt. Er setzte die grundlegendsteSteuerreform in Deutschland durch, deren Grundzüge bis heute gelten.Erzberger wurde zunehmend von rechter Hetzpropaganda verfolgt undam 26. August 1921 von zwei Angehörigen der rechtsradikalenOrganisation Consul in Bad Griesbach im Schwarzwald ermordet. Erwurde so zum ersten Märtyrer der noch jungen deutschen Demokratie.Die Stadt Berlin bleibt aufgefordert, endlich auch Straße nach diesembedeutenden Politiker zu benennen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell