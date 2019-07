Peter Tomaschko ist neuer Vorsitzender der Datenschutzkommission des Bayerischen Landtags

München (ots) - Peter Tomaschko ist zum neuen Vorsitzenden derDatenschutzkommission des Bayerischen Landtags gewählt worden. "InZeiten der Digitalisierung wird das Thema Datenschutz immerwichtiger. Natürlich wollen und müssen wir die vielen Vorteile, diesich durch die Digitalisierung ergeben, nutzen. Gleichzeitig ist esunsere Aufgabe, sicherzustellen, dass dies in einem sicheren Rahmenund innerhalb klarer Regeln geschieht. Das gilt natürlich auch fürden öffentlichen Bereich, für den die Datenschutzkommission zuständigist", sagt Tomaschko zu seiner neuen Aufgabe.Die Kommission unterstützt den Landesbeauftragten für denDatenschutz bei seiner Arbeit und besteht derzeit aus insgesamt elfMitgliedern. "Dabei ist es unser Ziel, die Regeln möglichst praxisnahund verständlich zu gestalten. Der Bürger soll alle Vorteile derdigitalen Verwaltung nutzen können, aber auch immer wissen, dassseine Daten nur von der berechtigten Stelle genutzt werden", so derschwäbische Abgeordnete Tomaschko weiter.Der Landtag bestellt sieben Mitglieder der Datenschutzkommissionaus den sechs Fraktionen. Dabei ist die CSU in dieserLegislaturperiode mit Peter Tomaschko und Alfred Grob durch zweiMitglieder vertreten. Zudem werden jeweils ein weiteres Mitglied aufVorschlag der Staatsregierung, der kommunalen Spitzenverbände, desStaatsministeriums für Gesundheit und Pflege aus dem Bereich dergesetzlichen Sozialversicherungsträger und des Verbands freier Berufein Bayern ernannt.Pressekontakt:Ursula HoffmannPressesprecherinTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail: ursula.hoffmann@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deMarcel EscherPressereferent und Referent für Social MediaTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail : marcel.escher@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell