Peter Spitlbauer wird neuer CFO der Berner Group (FOTO)

Künzelsau/Köln (ots) - Der Aufsichtsrat der Berner SE beruft Peter Spitlbauerzum 1. April 2020 als CFO in den Vorstand der Berner Group. Herr Spitlbauerübernimmt damit das bislang von CEO Christian Berner interimistisch geführteFinanzressort mit den Bereichen Controlling, Finance und Audit.Peter Spitlbauer ist Diplom-Kaufmann. Er verfügt über umfangreiches Fachwissen,das er sich über viele Jahre im nationalen und internationalenGroßhandelsgeschäft namhafter Firmen aufgebaut hat. Dazu zählen unter anderem 5Jahre als CEO und CFO bei der Lekkerland Deutschland GmbH. Berufliche Stationenin Führungspositionen hat er davor bei der Klingel Gruppe, Quelle AG und Xeroxbekleidet.Peter Spitlbauer kommt zur Berner Group von der Media Saturn Deutschland GmbH,wo er zuletzt als CFO tätig war.Die Berner GroupDie Berner Group ist ein familiengeführtes europäisches Handelsunternehmen.Unsere Vision lautet: "We keep the world together and moving". Das heißt, wirsind der zentrale B2B-Handelspartner für alle Materialien im Bereich Wartung,Reparatur und Produktion für unsere Kunden im Bau-, Mobilitäts- undIndustriesektor. Mit über vier Kanälen schaffen wir für unsere Kunden einintegriertes Omnichannel-Einkaufserlebnis. Im Bereich von Stahl und C-Teilensowie im Bereich der Chemie sind wir gleichzeitig innovativer Hersteller. Wirsind mit über 200.000 Artikeln und 8.200 Mitarbeitern in über 23 Ländern fürunsere Kunden vertreten.Pressekontakt:Stefan SuskaPressesprecherstefan.suska@berner-group.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122571/4541503OTS: Berner Trading Holding GmbHOriginal-Content von: Berner Trading Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell