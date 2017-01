Peter nach Silvester-Äußerungen massiv bedroht

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Grünen-Chefin Simone Peter hat nach ihren umstrittenen Äußerungen zum Einsatz der Polizei in Köln in der Silvesternacht eine beispiellose Welle von Hetze ertragen müssen: "Wut klingt noch zu harmlos. Ich habe eine solche Hasswelle noch nie zuvor erlebt", sagte Peter der Zeitung "Bild am Sonntag". Verstärkt worden sei diese durch "Zuspitzungen in der Berichterstattung, aber auch offenbar durch so genannte social bots".

Peter will die schlimmsten Hetzer zur Rechenschaft ziehen: "Es gab auch viele persönliche Beleidigungen bis hin zu Morddrohungen. Gegen einige werde ich auch strafrechtlich vorgehen. Hass und Hetze dürfen keine Toleranz erfahren." An einen Rücktritt habe sie dennoch "keine Minute" gedacht, so Peter. "Dafür habe ich auch zu viel Unterstützung erlebt."

