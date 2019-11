Peter Pane wächst zweistellig (FOTO)

Lübeck (ots) -- 23,5 Prozent mehr Umsatz- Mehr Restaurants- Höhere Nachfrage auch in den bestehenden LokalenPeter Pane ist im dritten Quartal 2019 um 23,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf45,1 Millionen Euro gewachsen. "Damit sind wir weiter auf Wachstumskurs" freutsich Dr. Elmar Alexander Voigt, Geschäftsführer der Paniceus GastroSystemzentrale, zu der die Peter-Pane-Restaurants gehören. "Das Plus haben wirmit neuen Restaurants, aber vor allem auch in bestehenden Lokalenerwirtschaftet. Gerade dieses Wachstum unterstreicht den Erfolg des PeterPane-Konzeptes."Peter Pane hat heute 34, bis Ende des Jahres 35 Restaurants. "Nächstes Jahrsollen es 45 sein", hat sich Dr. Voigt, der zusammen mit dem Inhaber PatrickJunge die Geschäfte führt, vorgenommen. Es bleibt also beim Wachstumskurs beiPeter Pane, der trotz aller Investitionen in neue Restaurants ein profitablerist."Wir konzentrieren uns allerdings nicht nur auf das Wachstum, sondern verstärkengleichzeitig unsere Anstrengungen in der Nachhaltigkeit." So gibt es eine eigeneRinderherde in Mecklenburg-Vorpommern, um weniger Fleisch über weite Streckenaus den Ausland zu transportieren und zugleich die Aufzuchtbedingungenkontrollieren zu können."Das enorme Wachstum von Peter Pane ist ohne unsere Mitarbeiter nicht möglich!Unser aller Erfolg ruht auf den Schultern von ganz vielen Mitarbeiterinnen undMitarbeitern. Vielen Dank für dieses tolle Engagement!", bedankt sich Voigt beider Belegschaft.Pressekontakt:Dennis LindFaktenkontor GmbHLudwig-Erhard-Str. 3720459 HamburgTel.: +49 (0) 40/253185-129Fax: +49 (0) 40/253185-329Dennis.Lind@faktenkontor.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/126374/4451633OTS: Peter PaneOriginal-Content von: Peter Pane, übermittelt durch news aktuell