Peter Pane verbreitet Fake News / HANS IM GLÜCK erwirkt einstweilige Verfügung gegen die Paniceus Gastro Systemzentrale GmbH wegen falscher Tatsachenbehauptung

München (ots) - Mit Beschluss des Landgerichts Frankfurt am Mainvom 17.11.2017 (Az.: 2.03 O 384/17) wurde gegen die Paniceus GastroSystemzentrale GmbH, Inhaberin der Marke Peter Pane, auf Antrag derHANS IM GLÜCK Franchise GmbH eine einstweilige Verfügung wegenunwahrer Tatsachenbehauptung erlassen.Peter Pane hatte am 07.11.2017 in einer Pressemeldung ("Rückschlagfür Hans im Glück") mit Zitaten des Geschäftsführers Patrick Jungefalsch verlautbaren lassen, dass in einem Beschluss des LandgerichtsMünchen I die Unwirksamkeit der von HANS IM GLÜCK ausgesprochenenKündigung festgestellt worden wäre. In Wahrheit hatten die Richter inBezug auf den aktuellen Rechtsstreit zwischen den beiden Parteienlediglich einen sogenannten Hinweisbeschluss erlassen, eineEntscheidung über die Wirksamkeit von Kündigungen gab es hingegennicht."Paniceus hat damit gezielt eine falsche Aussage getätigt, die aufeine angebliche Entscheidung des Gerichts hindeutet", so JohannesBühler, Geschäftsführer der HANS IM GLÜCK Franchise GmbH. "Obendreinmacht sich deren Geschäftsführer Patrick Junge diese unwahreBehauptung offenkundig zu eigen, wie der Pressemeldung zu entnehmenist. Die Richter des Landgerichts München I haben erneut zu einerMediation aufgerufen, aber kein Urteil verkündet. Diese Falschmeldungüber den Prozessverlauf durch die Paniceus wurde sogar bereitsmehrfach von der Presse aufgegriffen. Zum Schutz unserer Marke,Mitarbeiter und Partner müssen wir hier nun aktiv werden - das Maßist voll. Der Erfolg unseres Antrages auf Erlass einer einstweiligenVerfügung zeigt, dass auch die Richter diese Aussage als falsch unddamit als geschäftsschädigend bewerten", stellt Bühler klar.Bei der Entscheidung um die Rechtmäßigkeit der Kündigung vonPaniceus, die nach Ansicht von HANS IM GLÜCK wiederholt gegen denFranchisevertrag verstoßen hat, geht es um einenSchadensersatzanspruch von HANS IM GLÜCK in Höhe von 9,3 MillionenEuro. Das erfolgreiche Burger-Konzept hat in der juristischenAuseinandersetzung mit Patrick Junge bzw. Paniceus bisher alleVerfahren vor Gericht gewonnen. Zuletzt bestätigte das LandgerichtMünchen I Anfang September den Plagiatsvorwurf gegen Peter Pane imHauptsacheverfahren.Die HANS IM GLÜCK Franchise GmbH ist ein national führendesUnternehmen der Systemgastronomie mit Hauptsitz in München. Seit 2010aktiv, ist das Franchisesystem mit aktuell 48 Burgergrills weiterhinauf Wachstumskurs. Neben einem vielfältigen kreativen Angebot anBurger- und Cocktailvariationen bieten die Burgergrills mit einereinzigartigen Wohlfühl-Atmosphäre einen Moment des Glücks. HANS IMGLÜCK steht für frische Zutaten, beste Qualität und ein ganzbesonderes gastronomisches Erlebnis.