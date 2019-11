Peter Pane eröffnet Filiale im Zentrum Hamburgs / Restaurant überzeugt durch einzigartigen Blick auf das Bleichenfleet

Lübeck (ots) - Erst zum Shopping in die Hamburger Neustadt fahren und dann zurStärkung einen Peter Pane-Burger essen: Das ist ab dem 22. November möglich. DieBurgergrillkette expandiert weiter und eröffnet europaweit bereits die 34.Filiale. Dennoch ist die neue Zweigstelle mitten im beliebtesten Einkaufsviertelder Hansestadt zwischen Fleetinsel und Jungfernstieg einzigartig.Burgerkette zieht im frisch renovierten Bleichenhof einDas Restaurant mit einer Fläche von 610 Quadratmetern befindet sich imBleichenhof (Bleichenbrücke 9-11), der zu den im Jahr 1916 fertiggestelltenStadthöfen gehört. Der Bleichenhof ist der größte dieser vier Innenhöfe undwurde gerade erst komplett renoviert. Vom neuen Standort aus haben die Besuchereinen exklusiven Blick auf das Bleichenfleet. Über dem kleinen Kanal befindetsich ein zum Lokal gehörender Außenbalkon, der eine ganz besondere Perspektiveauf das Wasser bietet. Weitere Plätze im Freien stehen auf einer überdachtenTerrasse am Bleichenfleet zur Verfügung. Auch im Innenbereich überzeugt diesiebte Peter Pane-Filiale in der Elbmetropole. Eine Bar in der Mitte des Raumslockert die Atmosphäre auf und bodentiefe Fenster sorgen für einen herrlichenLichteinfall.Im neuen Restaurant werden 200 Gäste leckere Burger, frische Salate, knusprigeSüßkartoffelfritten und vieles mehr verzehren können. Bei schönem Wetter habenweitere 260 Burger-Liebhaber die Möglichkeit, ihre Speisen und Getränke imAußenbereich zu genießen. Für das Wohlbefinden der Gäste ist ein Team aus 42Mitarbeitern zuständig. Sie werden dafür sorgen, dass es den Besuchern an nichtsfehlt. Ihren ersten Einsatz werden die Angestellten im Rahmen des Pre-Openingshaben, das einen Tag vor der offiziellen Eröffnung stattfindet."Hamburg und Peter Pane - das passt zusammen", sagt Patrick Junge,Geschäftsführer und Inhaber der Unternehmensgruppe Paniceus, zu der Peter Panegehört. "In der Hansestadt unterhalten wir bereits sechs Filialen und wissen:Die Menschen dort schätzen einen guten Burger. Deshalb eröffnen wir nun aucheinen Standort direkt in der Innenstadt, wo wir bislang nicht vertreten waren.Wir freuen uns, unsere Gäste bald auch im Herzen der Elbmetropole begrüßen zudürfen."Pressekontakt:Dennis LindFaktenkontor GmbHLudwig-Erhard-Str. 3720459 HamburgTel.: +49 (0) 40/253185-129Fax: +49 (0) 40/253185-329Dennis.Lind@faktenkontor.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/126374/4444846OTS: Peter PaneOriginal-Content von: Peter Pane, übermittelt durch news aktuell