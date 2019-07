Peter Pane bleibt auf Expansionskurs / Restaurantkette eröffnet in Warnemünde den 30. Standort

Lübeck (ots) - Peter Pane wächst weiter und eröffnet am 26. Julisein 30. Lokal - im beliebten Urlaubsort Warnemünde inMecklenburg-Vorpommern. Das Restaurant liegt in der Straße AmLeuchtturm 15. Der Standort ist A-Lage. Er besticht durch seine Nähezum Strand. Von der Terrasse aus können die Gäste das Meer und denhistorischen Leuchtturm sehen. Das neue Restaurant bietet im Innen-und Außenbereich 365 Gästen Platz, die dort unter anderem Burger mitRindfleisch oder Hühnchen sowie vegetarische und vegane Varianten zueiner hausgemachten Limonade genießen können. Außerdem gibt esfrische Salate und zu den verschiedenen Fritten unterschiedlichsteDips. Und wer den Abend nach dem Essen noch ausklingen lassen will,ist an der Cocktailbar herzlich willkommen. In der Filiale arbeiteninsgesamt 40 Mitarbeiter."Dass wir mittlerweile von der Ostsee bis nach Wien 30 Standortehaben, macht mich stolz. Und ich freue mich riesig, dass wir ab dem8. August in Frankfurt und ab dem 15. August in Timmendorf ebenfallsunsere Türen öffnen", sagt Patrick Junge, Geschäftsführer und Inhaberder Unternehmensgruppe Paniceus, zu der Peter Pane gehört. "Es zeigt,dass unsere Gäste begeistert sind und ihren Restaurantbesuch alswunderbares Erlebnis wahrnehmen. Es ist einfach schön, wenn wirunseren Gästen das Gefühl geben, bei Freunden zu sein. Ich möchtemich für den großen Zuspruch bei unseren Kunden bedanken und für denErfolg ganz besonders herzlich bei unseren Mitarbeitern, die diesenerst möglich gemacht haben."Peter Pane ist nicht nur auf Expansions-, sondern auch aufWachstumskurs. Im vergangenen Jahr haben alle Peter-Pane-Restaurantseinen Gesamtumsatz von 51,2 Millionen Euro erwirtschaftet. DieUmsatzsteigerung entspricht gemessen am Vorjahr einem Plus von 21,4Prozent. Bis zum Jahr 2020 plant das Unternehmen, 45 Lokale eröffnetzu haben und rund 100 Millionen Euro Umsatz zu machen.Peter Pane gründet seinen Erfolg auf drei Säulen: ausgewählteTop-Lagen, ausgesprochene Gastfreundschaft der Mitarbeiter sowieNachhaltigkeit bei Speisen und Getränken. Schon jetzt bezieht dasUnternehmen sein Fleisch ausschließlich aus Deutschland. Da dieLieferwege kurz sind, weist es eine sehr gute Ökobilanz auf. PeterPane ist das Thema Nachhaltigkeit aber nicht nur im originärenGeschäftsmodell wichtig: Es ist dem Unternehmen genauso eineHerzensangelegenheit, Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Dafürhat es die Initiative "Peter hilft" ins Leben gerufen."Wir wollen das beliebteste Restaurant Deutschlands werden", sagtPatrick Junge, Geschäftsführer und Inhaber der UnternehmensgruppePaniceus, zu der Peter Pane gehört. "Der neue Standort direkt an dermecklenburgischen Küste wird sowohl den Einheimischen als auch denUrlaubern aus ganz Deutschland zeigen, dass wir das Restaurant mitErlebnisgarantie sind, in dem man mit Freunden feiern und mit derFamilie ein paar schöne Stunden verbringen kann."Rückfragen richten Sie bitte an:Jörg ForthmannFaktenkontor GmbHLudwig-Erhard-Straße 37D-20459 HamburgTel: +49 (0) 40 253185-111Fax: +49 (0) 40 253185-311Mobil: +49 (0) 178 66 11 757E-Mail: joerg.forthmann@faktenkontor.deOriginal-Content von: Peter Pane, übermittelt durch news aktuell