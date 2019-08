Peter Pane beliebteste Restaurantkette in Hamburg

Lübeck (ots) - Peter Pane ist für die Hamburger die Nummer einsunter den Restaurantketten. In einer Konsumentenbefragung belegte derBurgergrill den 1. Platz der Gastronomieketten in der Hansestadt. Fürdie Umfrage von TESTBILD und Statista waren Tausende Kunden in den 40größten deutschen Städten nach ihren Lieblingsadressen befragtworden. Peter Pane setzte sich in der Rubrik Gastronomieketten unteranderem gegen Chutney, Burger Lounge, Dean & David und Bona'me durchund verwies sie auf die Plätze 2,3,4 und 5.Peter Pane betreibt in Hamburg zwischen Blankenese, Winterhude undSt. Georg sechs seiner Burgerrestaurants. Detailreiche Dekoration unddie ausgegliederte Cocktailbar machen Peter Pane nicht nur zu einemBurgergrill, sondern zu einem Lifestyle-Ort mit einzigartigem Flair.Die Kette, die Ende Juli ihren bundesweit 30. Standort in Warnemündeeröffnete, setzt auf ausgewählte Top-Lagen, ausgesprochen freundlicheMitarbeiter sowie auf Nachhaltigkeit bei Produkten. Damiterwirtschaftete Peter Pane im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von51,2 Millionen Euro.Bis zum Jahr 2020 plant das Unternehmen, insgesamt 45 Lokale zubetreiben und rund 100 Millionen Euro Jahresumsatz zu generieren.Weitere Restaurants stehen bereits kurz vor der Eröffnung: InFrankfurt am Main ist es am 8. August so weit, in Timmendorfer Strandam 15. August.Pressekontakt:Rückfragen richten Sie bitte an:Jörg ForthmannFaktenkontor GmbHLudwig-Erhard-Straße 37D-20459 HamburgTel: +49 (0) 40 253185-111Fax: +49 (0) 40 253185-311Mobil: +49 (0) 178 66 11 757E-Mail: joerg.forthmann@faktenkontor.deOriginal-Content von: Peter Pane, übermittelt durch news aktuell