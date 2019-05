Peter Pane-Restaurantkette erweitert Nachhaltigkeits-Kampagne / Förderer der europäischen Masthuhn-Initiative

Lübeck (ots) - Peter Pane unterstützt als erste deutscheBurgergrill-Kette die Europäische Masthuhn-Initiative. Dabeiverpflichtet sich das Gastronomieunternehmen freiwillig, für alleangebotenen Speisen nur noch Hähnchenfleisch zu verwenden, das unterEinhaltung von strengen Tierschutz-Kriterien produziert wurde. DieseAktion unterstreicht, dass Umwelt- und Tierschutz wichtige Themen fürPeter Pane sind. Nachhaltigkeit ist ein bedeutendes Thema in derBevölkerung und damit auch für die Gastronomie. Peter Pane möchtehier Maßstäbe setzen - das fängt mit dem Verzicht auf Plastik ineinigen Bereichen wie bei den Strohhalmen an und endet noch nicht mitder Regionalität der Zutaten. Das Rindfleisch stammt bereitsausschließlich aus Deutschland. Bernsteinkäse kommt ausSchleswig-Holstein. Beides bedeutet kurze Lieferwege und eine sehrgute Ökobilanz.Lieferanten müssen Tierschutz-Kriterien einhaltenGemeinsam mit der Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt,deren Fokus auf Massentierhaltung sowie dem Schutz und den Rechtender Tiere liegt, engagiert sich Peter Pane nun verstärkt für bessereHaltungsbedingungen für Masthühner. In gemeinsamen Gesprächen hat dieGeschäftsführung des Burger-Restaurants beschlossen, dass dieHaltungsbedingungen für Masthühner auf einen neuen Standard angehobenwerden müssen. Mit einem klaren Bekenntnis zur Umsetzung derEuropäischen Masthuhn-Initiative kämpft Peter Pane nun für zentraleÄnderungen, um dem Leid in der Hühnermast ein Ende zu setzen. DasUnternehmen hat sich deshalb freiwillig verpflichtet, für seineSpeisen spätestens ab 2026 nur noch Hähnchenfleisch zu verwenden, dasden Kriterien der Initiative entspricht. Peter Pane fordert auch vonLieferanten, die Auflagen zu 100 Prozent in der gesamten Lieferketteeinzuhalten und bei allen verwendeten Hühnerfleischprodukten vonFrischware bis zu verarbeiteten Produkten streng darauf zu achten.Die Europäische Masthuhn-Initiative entstammt einem Zusammenschlussvon 28 verschiedenen europäischen Tierschutz- undTierrechtsorganisationen mit dem wesentlichen Ziel, die Haltung vonMasthühnern zu verbessern. Sechs zentrale Maßnahmen müssenteilnehmende Unternehmen verpflichtend umsetzen. Das beinhaltetbeispielsweise, ungeachtet des Produktionslandes, die strengereneuropäischen Tierschutzrechte anzuwenden. Zudem dürfen die Hühnernicht zu eng stehen (Besatzdichte), sie erhalten eine angemesseneLuftqualität, Tageslicht, Sitzstangen und Pickmöglichkeiten. Auchdürfen nur bestimmte Rassen, die erhöhten Tierschutz-Kriteriengenügen, genutzt werden. Darüber hinaus müssen Betriebe dieEinhaltung von Tierschutzkriterien bei der Betäubung der Hühnerberücksichtigen. Die Einhaltung der sechs Maßnahmen wird durch Auditsunabhängiger Dritter und eine jährliche öffentliche Berichterstattungüberprüft.Zur Europäischen Masthuhn-Initiative28 europäische Tierschutzorganisationen wie die Albert SchweizerStiftung für unsere Mitwelt oder Vier Pfoten arbeiten zusammen, umdurch die Europäische Masthuhn-Initiative einen überfälligen Wandelin der Produktion von Hühnerfleisch einzuläuten. Mit ihrem Anliegenrichtet sich die Organisationen an Unternehmen aus derLebensmittelwirtschaft. Weitere Informationen und die genaueAuflistung der sechs zentralen Maßnahmen finden sich unterhttps://welfarecommitments.com/letters/europe/de/ undhttps://lebensmittel-fortschritt.de/europaeische-masthuhn-initiative"Wir wollen eines der nachhaltigsten Restaurants Deutschlandswerden", sagt Patrick Junge. Er ist Geschäftsführer und Inhaber derUnternehmensgruppe Paniceus, zu der Peter Pane gehört. "Besonders derTierschutz ist uns wichtig. Dabei wollen wir Vorreiter und einVorbild für andere Unternehmen unserer Branche sein. Ich persönlichfreue mich besonders auf unsere geplante firmeneigene Rinderherde inMecklenburg-Vorpommern, bei der wir das Tierwohl selbst direkt in derHand haben."Rückfragen richten Sie bitte an:Jörg ForthmannFaktenkontor GmbHLudwig-Erhard-Straße 37D-20459 HamburgTel: +49 (0) 40 253185-111Fax: +49 (0) 40 253185-311Mobil: +49 (0) 178 66 11 757E-Mail: joerg.forthmann@faktenkontor.deOriginal-Content von: Peter Pane, übermittelt durch news aktuell