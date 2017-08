Peter Maffay beim Deutschen Radiopreis 2017 - Grimme-Jury gibt weitere Nominierungen bekannt

Hamburg (ots) - Er ist als Sänger, Komponist, Gitarrist undMusikproduzent seit fast 50 Jahren im Geschäft und gehört mit 17Nummer-Eins-Alben zu den erfolgreichsten deutschen Künstlern: PeterMaffay. Radio ist für den Musiker, der für sein soziales Engagementmehrfach ausgezeichnet wurde, unverzichtbar: "Ich kann mir nichtvorstellen, einen Tag ohne Radio zu erleben. In irgendeiner Form höreich immer Radio. Radio machen ist eine Kunst. Man hört sofort, wenneine Sendung mit Liebe gestaltet ist."Bei der Gala zum Deutschen Radiopreis präsentiert Peter MaffaySongs aus seinem gerade aufgenommenen Akustik-Album "MTV Unplugged",das im Herbst erscheinen wird. Johannes Oerding, Wincent Weiss, AdelTawil, Beth Ditto und Anne-Marie gehören zu den weiteren Musikstars,die bei der Preisverleihung auftreten werden.Zwei Wochen vor der festlichen Verleihung am Donnerstag, 7.September 2017 in der Elbphilharmonie in Hamburg stehen in dreiweiteren Kategorien die Nominierten fest, ausgewählt von derunabhängigen Jury des Grimme-Instituts.Im Finale um den Deutschen Radiopreis für die Beste Programmaktiontreten N-JOY vom NDR mit gleich zwei Aktionen ("Kopf hoch. Das Handykann warten" und "Der Mittelfinger-Mittwoch") sowie Bayern 3("#Läuftbeiuns - eine Serie gegen das Jammern und für ein positivesGefühl!") an. Doppel-Olympiasiegerin und Weltmeisterin MariaHöfl-Riesch hält die Laudatio.Nominiert für die Beste Reportage sind MDR Kultur ("Gedoptes Gold- Wie aus Heidi Andreas wurde"), Deutschlandfunk (Tag für Tag:"Albtraum Kinderkur") und NDR Info ("Der talentierte Mr. Vossen -Jagd auf einen Millionenbetrüger"). Moderator Günther Jauch wird dieEhrung der Preisträger übernehmen.Auf den Titel Bester Newcomer hoffen Henriette Fee Grützner vonRADIO PSR, Mara Kim von Radio 7 und Laura Larsson von 98.8 KISS FM.Schauspieler Benno Fürmann wird einer von ihnen gratulieren.Wer für die Beste Sendung ausgezeichnet wird, entscheidet sichzwischen ANTENNE BAYERN ("ANTENNE BAYERN bei der Arbeit"), radioeinsvom rbb ("radioeins Radio Show") und Fritz vom rbb ("Die einzig wahrePing Pong Show"). Laudator ist Peter Maffay.Weitere prominente Laudatorinnen und Laudatoren überreichen dieAuszeichnungen - unter ihnen Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, derUnternehmer Michael Otto, das Model Toni Garrn sowie der SängerJohannes Oerding. Die Moderation der Gala übernimmt BarbaraSchöneberger, als Radiokommentatoren werden Elke Wiswedel (NDR 2) undFlorian Weiss (ANTENNE BAYERN) die Hörer durch den Abend führen.Deutschlandweit übertragen zahlreiche Radioprogramme die Gala am7. September live ab 20.05 Uhr. Sie ist auch online im Livestream zusehen. Außerdem zeichnet das NDR Fernsehen die Verleihung auf,mehrere Dritte Fernsehprogramme der ARD zeigen sie zeitversetzt.Öffentlich-rechtliche und private Sender haben den DeutschenRadiopreis gemeinsam ins Leben gerufen. Prämiert werden unter anderemdie besten Moderatorinnen und Moderatoren, Reportagen, Radiocomedysund Nachrichtenformate. Erneut macht sich die Jury auch auf die Suchenach dem "Besten Newcomer".Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme derARD, Deutschlandradio und die Privatradios in Deutschland. Zu denKooperationspartnern zählen das Grimme-Institut, die Freie undHansestadt Hamburg, die Radiozentrale - eine gemeinsame Plattformprivater und öffentlich-rechtlicher Sender zur Stärkung des Hörfunks- sowie die Radio-Vermarkter AS&S Radio und RMS. Die Federführungliegt beim Norddeutschen Rundfunk.Fotos und weitere Infos auf der Webseitewww.deutscher-radiopreis.de.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040/4156-2302Mail: b.brinker@ndr.deOriginal-Content von: Deutscher Radiopreis, übermittelt durch news aktuell