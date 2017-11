Hamburg (ots) -Auch mit 68 Jahren denkt Rockstar Peter Maffay nicht ansatzweiseans Aufhören. "Musiker-Rente ist schlimmer als der Tod!", sagte er imInterview mit GALA (Ausgabe 46/17, ab morgen im Handel). Was er inZukunft vorhat? "Leben! Ich will leben! Mit all den Erfahrungen undder Energie, die ich habe." Ihm sei zwar bewusst, dass die Zeitknapper werde, doch die "gute Konstitution" auch für seineBühnenshows sei nach wie vor da. Maffay: "Ich bekomme meinen Popoimmer noch recht zügig von links nach rechts, dafür bin ich dankbar."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell