Baden-Baden (ots) -Rockige Neuheiten und beliebte Evergreens des Schlagers und derVolksmusik, u. a. von Stephanie Hertel & DirndlRockBand, HansiHinterseer, Peter Kraus, Chris Andrews und den Grubertalern, kommenin der Septemberausgabe der SWR Show "Schlager-Spaß mit Andy Borg"zusammen. Sänger und Moderator Andy Borg begrüßt im Europa-Park inRust zudem den Rottweiler Kabarettisten Heinrich del Core, dieMusifanten - ein preisgekröntes Kinder-Blasmusikquartett aus demMarkgräflerland - sowie eine Bauernkapelle und eine Imkerin aus demBodenseekreis. Zu sehen am Samstag, 14. September 2019, um 20:15 Uhrim SWR Fernsehen.Peter Kraus, Newcomerband Dirndln samma, Bauernkapelle mitCD-Release Chris Andrews reißt mit seinem Hit-Medley das Publikummit. Die Bauernkapelle Mindersdorf stellen Lieder ihres Albums"Blasmusik im Herzen" vor und die Newcomer Dirndln samma haben ihrenWeg aus Landshut zu Andy Borg in den Europa-Park. Peter Kraus machtsich im Jubiläumsjahr seines achtzigsten Geburtstags auf zu seiner"fünften Abschiedstournee" - dabei darf ein Zwischenstopp imgemütlichen Weinstuben-Studio nicht fehlen. Außerdem darf man sichdort auf Auftritte von Anita und Alexandra Hofmann, Hansi Hinterseer,Stephanie Hertel & DirndlRockBand und den Grubertaler freuen.Jungmusiker aus dem Markgräfler Land, Comedy aus Rottweil, Honigvom Bodensee Auch die Kleinen können bei "Schlager-Spaß mit AndyBorg" ihr besonderes Talent zeigen. Das Bläserquartett Musifanten ausdem Markgräfler Land zum Beispiel vier Schülerinnen und Schüler, diemit ihren Blasinstrumenten schon erfolgreich an Vorspielenteilnehmen. Mit italienischer Leichtigkeit und schwäbischerGründlichkeit unterhält Comedian Heinrich Del Core das Publikum undlehrreich wird es mit Hobbyimkerin Patricia Günther vom Bodensee, dieerklärt wie Honig entsteht.Sendung"Schlager-Spaß mit Andy Borg", 14. September, 20:15 Uhr, SWRFernsehenWeitere Informationen unter:http://swr.li/swrfernsehen-schlagerspass-peter-kraus-2019Fotos unter www.ARD-foto.de