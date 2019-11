Peter Heilbrunner folgt auf Clemens Bratzler (FOTO)

Stuttgart (ots) - SWR1 Chef wird neue Leiter Multimediale AktualitätBaden-WürttembergDer jetzige Programmchef von SWR1 Baden-Württemberg Peter Heilbrunner (51) wirdneuer Leiter der Hauptabteilung Multimediale Aktualität Baden-Württemberg. DerVerwaltungsrat des Südwestrundfunks (SWR) hat am Freitag, 22. November 2019, demAnstellungsvertrag zugestimmt. Heilbrunner folgt am 1. Dezember 2019 auf ClemensBratzler, der dann sein Amt als Programmdirektor Information antritt.Landessenderdirektorin Schneider: Heilbrunner weiß, was die Menschen bewegt SWRLandessenderdirektorin Baden-Württemberg Stefanie Schneider: "Peter Heilbrunnerist ein profilierter, erfahrener Journalist und weiß als gebürtiger Südbadener,was die Menschen im Land bewegt. Wir werden mit ihm unsere erfolgreichenNachrichtenangebote im Fernsehen und im Hörfunk weiterentwickeln und unserAngebot im Internet ausbauen. Die Menschen in Baden-Württemberg sollen jederzeitund überall unabhängige, gründlich recherchierte Nachrichten nutzen können."Peter Heilbrunner ist gebürtiger Freiburger Peter Heilbrunner, geboren am 11.November 1968 in Freiburg/Breisgau, absolvierte nach seinem Studium an denUniversitäten in Mannheim und Nancy ein Volontariat beim damaligen SüddeutschenRundfunk und wechselte anschließend als freier Mitarbeiter zunächst in die SDR1Redaktion Politik, später zu SWR4 Radio Stuttgart und SWR Wirtschaft undSoziales. Er war darüber hinaus Korrespondent in Brüssel, Leiter derHörfunkabteilung Wirtschaft und Umwelt und in den vergangenen fünf JahrenProgrammchef von SWR1 Baden-Württemberg. Unter seiner Leitung sind vieleRadioformate, wie "SWR1 Leute" und "Thema heute", zu erfolgreichen Podcastsgeworden.Weitere Informationen unter http://swr.li/peter-heilbrunnerPressekontakt:Wolfgang Utz, Tel. 0711 929 11030, wolfgang.utz@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4447727OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell