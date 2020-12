Peter Hahn und Bernd Keller geben Kooperation bekannt: Gemeinsam schreiben sie die Markengeschichte von tRUE STANDARD weiter

Winterbach (ots) - Mit langlebigen und hochwertigen Produkten aus Naturmaterialien hat sich das Winterbacher Fashion Unternehmen einen Namen gemacht. Der nächste Coup: Mit Übernahme der nachhaltigen Marke tRUE STANDARD und gemeinsamer Fortführung mit Schöpfer Bernd Keller erweitert das Unternehmen sein Portfolio an nachhaltiger Mode.Peter Hahn und Bernd Keller schreiben gemeinsam die Geschichte der nachhaltigen Marke tRUE STANDARD weiter: Die Marke, die für sustainable premium casualwear steht, hat den Anspruch, jeden Artikel organic, recycled, vegan oder local (made in Europe) zu produzieren. tRUE STANDARD richtet sich an Frauen 45+, die ein junges Mindset haben und denen Stil und Anspruch wichtiger sind als das Verfolgen von Trends. Damit wird bewusst eine immer größer werdende Zielgruppe angesprochen, die sich aktiv mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt und die sich tragbare, coole, wertige und innovative Outfits wünscht."Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Bernd Keller als Creative Director, die Marke tRUE STANDARD fortzuführen. Mode, Design, Modernität und ein langfristig intakter Planet ist mit tRUE STANDARD möglich. Damit ist die Markenübernahme eine konsequente Ausweitung unserer Nachhaltigkeitsaktivitäten, die fest in unserer Unternehmensstrategie verankert sind", so Stefan Kober, Geschäftsführer bei Peter Hahn.Bernd Keller, der zuvor u.a. im Vorstand bei Marc O'Polo, als Sportswear Director bei Hugo Boss und Manager bei Puma und Adidas aktiv war, ergänzt: "Der Erfolg einer Marke liegt nicht im einzelnen Produkt. Es beginnt mit der ehrlichen Haltung. Peter Hahn ist damit für tRUE STANDARD und mich der ideale Partner. Wir teilen den Qualitätsanspruch sowie unser Werte- und Nachhaltigkeitsverständnis und die gleiche Vision. tRUE STANDARD lebt von tollem Teamgeist, profundem Wissen und der Liebe zum Design."Die erste tRUE STANDARD Kollektion bei Peter Hahn erscheint Ende März 2021.Pressekontakt:Peter Hahn GmbHFrau Bettina ReichertAbteilungsleitung CommunicationsTelefon +49 71 81 70 87 06E-Mail bettina.reichert@peterhahn.deOriginal-Content von: Peter Hahn GmbH, übermittelt durch news aktuell