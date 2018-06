Peter Hager neuer Aufsichtsrat der Hager SE (FOTO)

Blieskastel (ots) -Auf ihrer Hauptversammlung am 20. Juni 2018 hat die Hager SE einenneuen Aufsichtsrat bestellt. Peter Hager löst Philip Hager ab, dersich für die kommende Amtszeit nicht zur Wahl gestellt hatte.Philip Hager hatte dem Gremium 20 Jahre lang angehört und dieEntwicklung der Hager Group insbesondere als Mitglied desFinanzausschusses engagiert begleitet. Ein weitererArbeitsschwerpunkt Philip Hagers war das Thema Compliance, also dieEinhaltung gesetzlicher Regelungen und ethischer Standards im unddurch das Unternehmen. Die Gesellschafter der Hager SE dankten PhilipHager für seinen langjährigen Einsatz.Zum neuen Aufsichtsrat wurde Peter Hager bestellt, der bereits von1998 bis 2011 dem Aufsichtsratsgremium der Hager SE angehört hat.Peter Hager ist 58 Jahre alt und ausgebildeter Kaufmann. Der Sohn desFirmengründers Hermann Hager war über mehrere Jahre alsGeschäftsführer der Hager Electro GmbH & Co KG tätig. Fernerengagiert er sich im Stiftungsrat der gemeinnützigen Peter und LuiseHager-Stiftung. "Unser Familienunternehmen in einer Zeit desdynamischen Wandels begleiten zu dürfen, ist eine große Ehre undFreude für mich", erklärt Peter Hager anlässlich seiner Wahl.Außerdem bestätigte die Hauptversammlung die Aufsichtsräte:- Evi Hager, Gesellschafterin in der Hager Group undVorstandsvorsitzende der Peter und Luise Hager-Stiftung- Prof. Gisela Lanza, leitende Professorin am Institut fürProduktionstechnik des Karlsruher Instituts für Technologie undInhaberin des Lehrstuhls für Produktionssysteme undQualitätsmanagement- Prof. Dr. Rainer Lorz, Partner der Stuttgarter AnwaltssozietätHennerkes, Kirchdörfer & Lorz- Antoine Raymond, Vorstandsvorsitzender des AutomobilzulieferersA Raymond Network- Günther Fleig, ehemaliger Personalvorstand der Daimler AG.In seiner konstituierenden Sitzung hatte der Aufsichtsrat derHager SE Günther Fleig als seinen Vorsitzenden und Evi Hager alsseine Stellvertreterin im Amt bestätigt.Seit 2007 ist die Hager Group eine Societas Europaea (SE) und wirddementsprechend nach einem dualistischen Modell gemanagt. DieGeschäfte werden vom Vorstand geführt, der vom Aufsichtsratkontrolliert wird.Über die Hager GroupDie Hager Group ist ein führender Anbieter von Lösungen undDienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-,Industrie- und Gewerbeimmobilien. Das Leistungsspektrum reicht vonder Energieverteilung über die Leitungsführung und Sicherheitstechnikbis zur intelligenten Gebäudesteuerung.Als unabhängiges, inhabergeführtes Familienunternehmen mit Sitz inBlieskastel, Deutschland, gehört die Hager Group zu denInnovationsführern der Branche. 11.400 Mitarbeiter erwirtschafteneinen Umsatz von rund 1,9 Milliarden Euro. Komponenten und Lösungenwerden an 23 Standorten rund um den Globus produziert, Kunden in 120Ländern der Erde setzen auf sie.Pressekontakt:Nadja HoffmannCorporate Press Officernadja.hoffmann@hagergroup.com+33 3 88 49 52 33Original-Content von: Hager Group, übermittelt durch news aktuell