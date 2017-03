Peter Altmaier (CDU): Bundesregierung keine Zensurbehörde

Berlin/Bonn (ots) - Der Chef des Bundeskanzleramtes, PeterAltmaier (CDU), hat die Vorwürfe zurückgewiesen, dass dieBundesregierung keine klare Haltung im Konflikt mit der Türkei habe:"Wir stehen zum Rederecht, wir stehen dazu, dass wir ein Land sind,das offene Debatten aushält, aber wir lassen uns nicht auf der Naseherumtanzen", sagte Altmaier im phoenix-Interview. DieBundesregierung unterstütze auch die jüngsten Entscheidungen derKommunen, die Auftritte türkischer Minister verboten haben: "Wirstehen hinter den Entscheidungen der Städte und Gemeinden - egal wiesie ausfallen". Die Vergangenheit habe gezeigt, dass die Kommunensehr verantwortungsvoll damit umgingen. Zudem glaube er, "es wärenicht die richtige Lösung, wenn die Bundesregierung damit anfangenwürde, inhaltlich Zensurbehörde zu sein, und zu entscheiden, wasgesagt werden darf und was nicht".Eine Einmischung in innere Konflikte der Türkei seitens derBundesregierung lehnt Altmaier grundsätzlich ab. Als Mitglied derwestlichen Wertegemeinschaft der NATO müsse die Türkei jedoch zurRechtsstaatlichkeit und Demokratie stehen. "Was wir nicht wollen ist,dass unsere Staats- und Gesellschaftsordnung nicht respektiert wirdund dass Konflikte nach Deutschland getragen werden." Er hoffe daher,dass sich der Ton auf Seiten der Türkei mäßige, um Lösungen zufinden, die im Interesse beider Seiten seien. "Wir sollten derVersuchung widerstehen, dass wir uns öffentlich gegenseitig "bashen",wie das auf neuhochdeutsch heißt. Das führt nicht weiter und löstkein einziges Problem", so Altmaier.http://ots.de/ceremPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell