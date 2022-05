Petal Maps erweckt das Navigationserlebnis mit dem brandneuen HUAWEI Mate Xs 2 zum Leben

Mailand (ots/PRNewswire) -- Die Kombination aus überlegener Hardware und Software bietet Anwendern ein klareres, intensiveres Navigationserlebnis.Am 18. Mai 2022 hat Huawei das faltbare Telefon HUAWEI Mate Xs 2 in Mailand offiziell vorgestgellt. Das neu eingeführte HUAWEI Mate Xs 2 bietet die perfekte Mischung aus leistungsstarker Technologie und einer verbesserten Benutzererfahrung mit HMS-Apps. Als exklusive Karten-App von Huawei wurde auch Petal Maps an das neue Smartphone angepasst. Die flexiblen und großzügigen Möglichkeiten des faltbaren Bildschirms bieten Anwendern ein klareres und intensiveres Navigationserlebnis und machen das Reisen so nahtlos wie nie zuvor.Mit dem größeren Bildschirm des HUAWEI Mate Xs 2 wird die Navigation von Petal Maps noch eindrucksvollerDank des größeren Bildschirms sehen Anwender mehr Informationen auf einmal und können in Petal Maps eine zusätzliche Navigation auf Fahrspurebene und Richtungspfeile nutzen, was eine klarere und realistischere Navigation ermöglicht.Petal Maps bietet Anwendern während der Navigation einen besseren Überblick über die Straßen, auf denen sie sich befinden, mit Informationen zur Fahrspur und Richtungspfeilen. Damit sind Anwender in der Lage, wichtige Entscheidungen frühzeitig zu treffen, z.B. das Abbiegen, das Einfädeln in eine Auffahrt oder das sichere Überqueren einer Kreuzung.Außerdem lässt sich der Bildschirm während der Fahrt bequem ausklappen und auf der Mittelkonsole des Fahrzeugs platzieren. Der faltbare Bildschirm des Smartphones fungiert dann ähnlich wie die Mittelkonsole des Fahrzeugs und sorgt für eine flüssigere, lebendigere Navigationsanzeige, während Sie durch die Straßen fahren.Mit Petal Maps auf dem HUAWEI Mate Xs 2 können Sie mit der Bildschirmgröße arbeiten, die Ihnen am besten gefällt - Sie können es ein- und ausklappen, je nachdem, ob Sie ein kleineres oder größeres Navigationsdisplay bevorzugen, ob Sie fahren oder laufen.Petal Maps bietet Verbesserungen an der Benutzeroberfläche (UI/UX) für Anwender mit dem größeren Bildschirm des HUAWEI Mate Xs 2Petal Maps hat immer Wert darauf gelegt, die Interaktion mit den Anwendern so angenehm und fesselnd wie möglich zu gestalten. Dazu gehören eine optimierte Benutzeroberfläche, hellere und authentischere Farben, die Verstärkung von Straßenebenen und architektonischen Details sowie eine naturgetreue Beleuchtung auf 3D-Ebene.Die App enthält auch Kartenebenen, wie z. B. 3D-Karten, um Nuancen der realen Bedingungen auf dem Bildschirm wiederzugeben. Die 3D-Kartendarstellung liefert einen umfassenderen Detailgrad. Mit realistischen Lichteffekten können Benutzer Straßenbeleuchtung und Gebäudebeleuchtung im Dunkelmodus sehen, wenn sie nachts navigieren.Der größere Bildschirm des Smartphones ermöglicht es, den Detailreichtum der 3D-Ebene zu verstärken. Elemente wie Wetter, Tageszeit und Lichteffekte sind auf Petal Maps sichtbar und bieten neue Einblicke.Darüber hinaus enthält die 3D-Ebene jetzt prominente Wahrzeichen wie den Eiffelturm, das London Eye und den Kuala Lumpur Tower, die alle in 3D gerendert sind, sodass der Anwender die Welt vor seinem geistigen Auge bereisen kann, ohne auch nur einen Fuß vor die Tür setzen zu müssen.Die innovative Interaktion über die Benutzeroberfläche der App wurde mit dem renommierten Red Dot Design Award (https://www.red-dot.org/project/petal-maps-55184) für Petal Maps ausgezeichnet. Sie zeichnet sich durch ein hervorragendes Nutzererlebnis und eine hervorragende Farbwiedergabe aus und bietet eine minimalistische Optik, eine optimierte Bedienung und einen butterweichen Seitenwechsel, sodass Sie beim Öffnen der App ein noch nie dagewesenes Erlebnis haben.Im Jahr 2021 entwickelte sich die App sprunghaft und floriert weiterhin. Die Entwickler der App haben das professionelle Farbmanagement und die Farbtonwiedergabe des HUAWEI Mate Xs 2 eingesetzt, um sicherzustellen, dass die Karten auf dem Bildschirm die Schönheit der realen Umgebung einfangen und dabei klar und verständlich bleiben.Petal Maps ermöglicht eine noch realistischere BenutzererfahrungSeit seiner Markteinführung im Oktober 2020 verfolgt Petal Maps die Vision, „eine neue Art und Weise zu schaffen, die Welt zu erkunden" und bietet ahnbrechende Navigationsfunktionen, die für Aufsehen gesorgt haben. Petal Maps wird bereits in mehr als 160 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt angeboten und hat mehr als 28 Millionen monatlich aktive Anwender gewonnen und wird von vielen Seiten gelobt.Um die Benutzererfahrung weiter zu verbessern, hat Petal Maps viele nützliche Funktionen eingeführt. Mit nützlichen Erweiterungen wie der Fahrspurführung, die Anwendern hilft, komplexe Straßen- und Verkehrsszenarien zu erkennen und zu navigieren, und der Funktion für Offline-Karten, mit der Petal Maps auch bei eingeschränktem Internetzugang genutzt werden kann, finden Sie mit Petal Maps nahtlos Ihren Weg.Darüber hinaus hat Petal Maps vor kurzem eine Reihe interessanter neuer Funktionen veröffentlicht, wie z.B. personalisierte Skins für die vier Jahreszeiten sowie Temperatur- und Niederschlagsebenen. Anwender können die thematischen Skins je nach ihren persönlichen Vorlieben wechseln und zukünftige Temperatur- und Niederschlagsänderungen mit Hilfe des Kartenvisualisierungseffekts anzeigen.Mit Blick auf die Zukunft wird Petal Maps das nahtlose KI-Lebenserlebnis für alle Szenarien durch starke Hardware- und Software-Kooperationen wie diese weiter verbessern und den Anwendern auf der ganzen Welt ein reichhaltiges und innovatives Erlebnis bieten.(Die Verfügbarkeit der Funktionen von HUAWEI Mate Xs 2 und Petal Maps kann je nach Land/ Region variieren; die tatsächlichen Verhältnisse sollten maßgeblich sein.)Wenn Sie mehr über Petal Maps erfahren möchten, finden Sie hier den direkten Download-Link für Petal Maps: https://petalmaps.dre.agconnect.link/pvB6pK (https://petalmaps.dre.agconnect.link/pvB6pK)Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1819666/1.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1819614/image_5022671_31868493.jpgPressekontakt:Delan Fan,fandelan@huawei.comOriginal-Content von: Petal Maps, übermittelt durch news aktuell