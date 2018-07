Pet Fair Asia und Aquarama fördern die Geschäftsentwicklung im Segment für Heimtierbedarf in Asien

Schanghai (ots/PRNewswire) - Die 21. Pet Fair Asia (Ausstellungfür Heimtierbedarf Asien) und die 17. Aquarama, organisiert von VNUExhibitions Asia, finden im Shanghai New International Expo Centrestatt - in statt acht nun zehn Hallen, mit Platz für nun mehr als1.300 Aussteller.Mit 125.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche (25 Prozent mehr als2017) deckt die Ausstellung nun einen noch größeren Teil derLieferkette ab - darunter vorgelagerte Anbieter von Heimtierfutter,weltweite Marken für Heimtierbedarf, alle großen Vertreiber sowieGiganten des E-Commerce-Bereichs. Alle Heimtierkategorien sindvertreten: Katzen, Hunde, Nager, Reptilien, Vögel und jetzt auchWassertiere. Zum ersten Mal findet die Pet Fair Asia am selben Ortwie die Aquarama statt. Dadurch entstehen mehr Geschäftschancen mitAnbietern von Aquarien, Anbietern intelligenter Aquatiksysteme sowiemit Exporteuren von Zierfischen aus aller Welt.Für 2018 erkennt der Organisator einen deutlichen Schub im BereichHeimtiergesundheit(http://www.petfairasia.com/en/featured/veterinary/):Pharmaunternehmen, Anbieter tiermedizinischer Produkte undHeimtierkliniken sind stark vertreten. Auch die AnbieterbereicheHeimtierfutter und Heimtierfuttertechnologie(http://www.petfairasia.com/en/featured/petfoodsuppliers/) wachsenrasch; in Asien wurden neue Heimtierfutter-Marken eingeführt. FürFutter sind drei Hallen vorgesehen. Eine ganze Halle ist dabei fürinternationale Anbieter reserviert, die in asiatische Märkteeintreten oder nach lokalen Partnern suchen.Vor und während der Ausstellung finden verschiedene hochrangigeKonferenzen statt. Auf dem 8. International Pet Industry Summit(http://www.petfairasia.com/en/conferences/ipis/) (internationaleSpitzenkonferenz der Branche für Heimtierbedarf) wird detailliertüber die Entwicklung des chinesischen Marktes berichtet und werdenneue Geschäfts- und Marketingtrends angesprochen. Das 7. PetfoodForum China(http://www.petfairasia.com/en/conferences/petfoodforumchina/) (Forumfür Heimtierfutter China) wird eingehend über neue für Heimtierfuttergeltende Vorschriften für den Eintritt in den chinesischen Markt,über neueste Trends in puncto Schmackhaftigkeit, über beste Praktikenbezogen auf Futtersicherheit sowie über Analysen zuVerbraucherakzeptanz und Marktchancen informieren.Das Annual Meeting for Pet Hospital Management(http://www.petfairasia.com/en/conferences/hospitalmanagement/)(Jahrestreffen für Heimtierklinik-Management), die AquaramaInternational Fish Competition(http://www.aquarama.com.cn/en/competitions/fish-competition/)(internationaler Aquarama-Fische-Wettbewerb), die Marine TankCompetition(http://www.aquarama.com.cn/en/competitions/marine-tanks/)(Meerwasseraquarium-Wettbewerb) sowie die World Dog Competition(Welt-Hunde-Wettbewerb), die Pet Fashion Show (Ausstellung fürHeimtiermode), die CFA Cat Show (CFA-Katzenausstellung) und ein10-Meter-Süßwasseraquarium-"Aquascaping"-Wettbewerb(http://www.aquarama.com.cn/en/competitions/aquascaping/) sindBeispiele der zahlreichen vor Ort angebotenen Seminare undVeranstaltungen.Die derzeitige Marktsituation bietet eine perfekte Gelegenheit,das geschäftliche Engagement in der Region auszuweiten. China undSchwellenländer Asiens haben sich in den letzten Jahren starkverändert. Marken können von großer Konkurrenz, aber auch fastunbegrenzten Möglichkeiten geschäftlicher Entwicklung ausgehen.Es wird erwartet, dass die Pet Fair Asia über die drei Handelstage50.000 Fachleute und am Wochenende 110.000 Verbraucher anziehen wird.Die Vorab-Registrierung für Besucher ist verpflichtend und fürqualifizierte Fachleute kostenfrei.Pet Fair Asia & Aquarama | 22. bis 26. August 2018www.petfairasia.comwww.aquarama.com.cnPressekontakt:Yannick VerryVNU Exhibitions Asia+86-21-6195-6016yannick.verry@vnuexhibitions.com.cnOriginal-Content von: VNU Exhibitions Asia, übermittelt durch news aktuell