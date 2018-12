PetMed Express: Geht es jetzt um die Wurst?

Der Kurs der Aktie PetMed Express stand am 30.11.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 24,09 USD. Der Titel wird der Branche "Internet Einzelhandel" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für PetMed Express entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die PetMed Express-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu PetMed Express vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (48 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 99,25 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 24,09 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält PetMed Express eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die PetMed Express derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 36,9 USD, womit der Kurs der Aktie (24,09 USD) um -34,72 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 29 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -16,93 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

3. Dividende: PetMed Express schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Retail - Discretionary auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,33 % und somit 0,69 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 3,64 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".