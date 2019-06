PetMed ExpressWie geht’s weiter, ?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie PetMed Express, die im Segment "Internet Einzelhandel" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 20.06.2019, 23:12 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 16,05 USD.

Unser Analystenteam hat PetMed Express auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei PetMed Express in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Sell" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Sell".

2. Analysteneinschätzung: PetMed Express erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Sell" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 0 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu PetMed Express vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (18 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 8,83 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 16,54 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. PetMed Express erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: PetMed Express hat mit einer Dividendenrendite von 6,08 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3,79%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche beträgt +2,29. Aufgrund dieser Konstellation erhält die PetMed Express-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.