Pestizidzulassung: BUND legt Widerspruch gegen zwei Pestizide ein / Unverantwortlicher Vorgang seitens der zuständigen Behörde

Berlin (ots) - Ende Februar hat das Bundesamt fürVerbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) 18 Pestizide bisEnde des Jahres für den deutschen Markt zugelassen, obwohl dasUmweltbundesamt (UBA) sein Einvernehmen für die Zulassung nichterteilt hatte. Zu den zugelassenen Mitteln gehören die InsektizideFASTHRIN 10 EC und ALFATAC 10 EC mit dem Wirkstoffalpha-Cypermethrin, die beide als bienengefährlich und schädigend fürPopulationen relevanter Nutzinsekten, wie Schwebfliegen, Käfer undWildbienen, eingestuft sind."Angesichts des dramatischen Insektensterbens ist eine solcheZulassung unverantwortlich", erklärt Hubert Weiger, Vorsitzender desBund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). "Auf der einenSeite versucht die Bundesregierung einen Insektenaktionsplan zuverabschieden und andererseits prescht das BVL vor und genehmigt denEinsatz bienenschädlicher Pestizide. Nach dem Alleingang desdamaligen Agrarministers Schmidt bei der Glyphosat-Zulassung aufeuropäischer Ebene, hatten wir ein solches Foulspiel eigentlich nichtmehr für möglich gehalten."Der BUND erwartet, dass das BVL die Zulassung für die Insektizidezurückzieht, die von dem Amt selber in der Vergangenheit alsbienenschädlich eingestuft wurden. Weiger weiter: "Wir fordernBundesministerin Julia Klöckner auf, ihrer Aussage, dass Bienensystemrelevant seien, Taten folgen zu lassen. Sie muss die ihrnachgestellte Behörde anweisen, die Zulassungen für die InsektizideFASTHRIN 10 EC und ALFATAC 10 EC zu widerrufen. Bleibt es dabei, dassdie Ackergifte auf den Markt kommen, wird der BUND gegen dieZulassung klagen.""Im Rahmen der Abstimmungen zum Aktionsprogramm Insektenschutzmüssen sich die Ministerinnen Julia Klöckner und Svenja Schulze zudemdazu verpflichten, das Zulassungsverfahren für Pestizide zuüberarbeiten und Umweltauswirkungen von Pestiziden insbesondere aufsensible Arten stärker zu berücksichtigen", fordert derBUND-Vorsitzende. Der BUND unterstützt außerdem die Forderung desUmweltbundesamts, in der Zulassung der insgesamt 18 zugelassenenPestizide Auflagen zum Schutz der Biodiversität zu machen. "Aufgrundder Gefährlichkeit der Gifte müssen Betriebe, die solche Ackergifteeinsetzen, etwas für die Artenvielfalt tun. Dies ist zwingendnotwendig, um so wenigstens einen Teil der Schäden auszugleichen.Zehn Prozent Biodiversitätsflächen zu schaffen, die als Lebensraum-und Nahrungsflächen für die betroffenen Nichtzielorganismen dienen,wäre ein wichtiger Schritt, um dem Insektensterben zu begegnen",erläutert Weiger. Aus Sicht des Umweltverbandes ist esunverständlich, dass das BVL nicht einmal diese minimalen Auflagenakzeptiert hat - bieten sie doch die Chance, die Interessen derLandwirtschaft einerseits und die des Insektenschutzes andererseitszu vereinen.Der BUND hat in den zurückliegenden Tagen das BVL um Akteneinsichtzu den Pestizid-Zulassungen gebeten. Bislang ist die Behörde diesemAnliegen nicht nachgekommen. Weiger abschließend: "Wir sind überdiese Wagenburg-Mentalität sehr erstaunt und bitten erneut umAkteneinsicht."Weitere Informationen:BUND-Hintergrund zum Widerspruchsverfahren:www.bund.net/widerspruch-pestizideAktuelle Kampagne des BUND: www.lass-brummen.deBUND- Umfrage zum Insektensterben finden Sie unter:www.bund.net/insektensterben-umfrageBUND zum Insektenschutz: www.bund.net/insektenPressekontakt:Silvia Bender, Abteilungsleiterin Biodiversität beim BUND,Tel.: 030-27586-511, E-Mail: Silvia.Bender@bund.net bzw.Sigrid Wolff, BUND-Pressesprecherin, Tel.: 030-27586-425,E-Mail: presse@bund.net, www.bund.net