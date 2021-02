Peru erhält erste Lieferung von chinesischem Corona-Impfstoff

LIMA (dpa-AFX) - Peru hat eine erste Lieferung von 300 000 Dosen des chinesischen Corona-Impfstoffs Vero erhalten.



Präsident Francisco Sagasti nahm das Mittel des Herstellers Sinopharm am Flughafen in Lima in Empfang, wie die Zeitung "El Comercio" am Sonntagabend (Ortszeit) berichtete. Weitere 700 000 Dosen sollen laut des Staatschefs am 14. Februar ankommen. Als erstes soll medizinisches Personal geimpft werden. Sinopharm hatte bereits in der praktischen Testphase des Impfstoffs mit Peru zusammengearbeitet.

In dem Andenstaat mit seinen rund 32 Millionen Einwohnern sind bislang mehr als 1,2 Millionen Corona-Fälle verzeichnet worden, über 42 000 Menschen starben nach einer Infektion mit dem Virus. Damit ist Peru eines der Länder mit der höchsten Sterblichkeit in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Zuletzt verschärfte die Regierung angesichts zunehmender Fälle und überlasteter Krankenhäuser die Corona-Maßnahmen, schränkte Inlandsflüge und Busverkehr ein./mfa/DP/jha