Peru: Caritas hilft Opfern von Überschwemmungen

Freiburg (ots) - 90 Tonnen Hilfsgüter verteilt - "Ärmste der Armenbesonders schwer betroffen" - Caritas stellt 150.000 Euro bereitNach den schweren Überschwemmungen haben Katastrophenhelfer derCaritas Peru bislang 90 Tonnen Hilfsgüter in acht der am schwerstenbetroffenen Regionen des Landes verteilt. "Die Lage ist in weitenTeilen des Landes katastrophal und in den nächsten zwei Wochen istlaut Wetter-Prognosen kein Nachlassen des Regens ins Sicht",berichtet Angel Allccarima, Nothilfe-Koordinator der Caritas Peru.Weitere Hilfe für die Betroffenen der Überschwemmungen sei deshalbdringend notwendig. Caritas international, das Hilfswerk desDeutschen Caritasverbandes, unterstützt einen Hilfeappell der CaritasPeru mit 150.000 Euro.Die aktuell geleistete Not- und Überlebenshilfe wird allerVoraussicht nach nur der Anfang eines mindestens mehrere Monatedauernden Hilfseinsatzes der Caritas sein. "Die Zerstörungen sind sogroß, dass längerfristige Hilfe notwendig sein wird", soCaritas-Mitarbeiter Friedrich Kircher in einer erstenLageeinschätzung. Der Mitarbeiter von Caritas international, derderzeit den Einsatz der peruanischen Caritas in Lima unterstützt,geht von mehr als 12.000 komplett zerstörten Häusern aus. EinGroßteil davon ist von der extrem armen Bevölkerung aus Mangel anAlternativen an informellen Siedlungsplätzen in Nähe der Flussufererrichtet worden. "Die Ärmsten der Armen trifft diese Katastrophebesonders hart. Wir werden unsere Hilfe auf die Menschenkonzentrieren, die sonst keine Unterstützung bekommen" so Kircher.Landesweit sind in Peru mehr als 600.000 Menschen betroffen. 75Menschen sind bislang ums Leben gekommen. Mehr als 1000 Schulen sindvon Zerstörungen betroffen. Als besonders problematisch stellt sichin der Not- und Katastrophenhilfe aktuell heraus, dass weite Teileder Trinkwasserversorgung zusammen gebrochen sind. Unter anderem sindTrinkwasserreservoirs als Folge von Schlammlawinen und Erdrutschennicht mehr nutzbar. Allein in Arequipa sind derzeit eine MillionMenschen ohne gesicherten Trinkwasserzugang.Hinweis für Redaktionen: Mit dem Caritas-Mitarbeiter FriedrichKircher können Interviews in Peru geführt werden. Kontakt:0761/200-515Weitere Informationen: http://www.caritas-international.de/Spenden mit Stichwort "Überschwemmungen Peru" werden erbeten auf:Caritas international, Freiburg,IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02,Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe,BIC: BFSWDE33KRL oder online unter: www.caritas-international.de- Charity SMS: SMS mit CARITAS an die 8 11 90 senden (5 EUR zzgl.üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an Caritas international4,83 EUR)- Diakonie Katastrophenhilfe, BerlinIBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02,Evangelische Bang eG,BIC GENODEF1EK1oder online unter www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden/- Charity SMS: SMS mit NOT an die 8 11 90 senden (5 EUR zzgl.üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an DiakonieKatastrophenhilfe 4,83 EUR)Caritas international ist das Hilfswerk der deutschen Caritas undgehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalenMitgliedsverbänden.