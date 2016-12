Perspektivwechsel: Hochschulperle divers geht an Diversitätsprojekt der Universität Mainz

Essen/Berlin (ots) - Die Rollentausch-Aktion "Was macht eigentlich...?" an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) ermöglichtStudierenden, Lehrenden und Beschäftigten der JGU einen neuen Blickauf das universitäre Leben. Einen Tag lang tauschen sie ihre Rollenund lernen so den Arbeitsalltag des Tauschpartners kennen. DerStifterverband zeichnet das Projekt mit seiner Hochschulperle diversdes Monats Dezember aus.Ob Professor, Pförtner oder Student - ihre Aufgabenbereichekönnten nicht unterschiedlicher sein. Doch sie alle sind Teil einerUniversität. Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) bietetmit ihrer Aktion "Was macht eigentlich ...?" die Möglichkeit, einenTag lang die Perspektive zu wechseln und Rollen zu tauschen. Daregelt zum Beispiel der Präsident die Campuseinfahrt an derHauptpforte - und der Pförtner hält das Grußwort bei einerFachtagung. Die Teilnehmer lernen auf diese Weise den Arbeitsalltagihrer Tauschpartner kennen - und schätzen. Mittel- und langfristigsollen so Strukturen geschaffen werden, die Respekt und Miteinanderin einem vielfältigen Umfeld vereinen. Der Stifterverband verleihtdem Projekt Diversität der JGU für seine Rollentausch-Aktion "Wasmacht eigentlich ...?" die Hochschulperle divers des Monats Dezember."Den Blick über den Tellerrand sollte man öfters wagen. Ein sehrschönes Projekt, das zum gegenseitigen Respekt und Verständnisbeiträgt. Darüber hinaus bringt es die unterschiedlichen Bereicheeiner Universität - Forschung, Lehre und Verwaltung - einandernäher", begründet die Jury des Stifterverbandes die Entscheidung.Das Projekt "Was macht eigentlich ...?" wurde im Rahmen des 4.Deutschen Diversity-Tages an der Universität Mainz veranstaltet.16Teilnehmer haben sich zu Rollentausch-Paaren zusammengetan, um dieVielfalt des Campus persönlich zu erleben.Weitere Informationen:https://www.uni-mainz.de/presse/75674.phphttp://www.diversitaet.uni-mainz.de/Was ist eine 'Hochschulperle divers'?Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die ineiner Hochschule realisiert werden. Weil sie klein sind, werden siejenseits der Hochschulmauern kaum registriert. Weil sie glänzen,können und sollten sie aber auch andere Hochschulen schmücken. DerStifterverband stellt jeden Monat eine Hochschulperle vor. SeitBeginn 2016 geht es um Projekte, welche die zunehmende Vielfalt anHochschulen adressieren, sie fördern, die damit verbundenenPotenziale deutlich werden lassen und zur Wertschätzung vonDiversität beitragen. Seitdem heißt die Auszeichnung "Hochschulperledivers". Aus den Monatsperlen wird im Januar 2017 die "Hochschulperledes Jahres" gewählt.Mehr Info: www.hochschulperle.de/diversPressekontakt:Pressekontakt Stifterverband:Nadine BühringT 0201 8401-159nadine.buehring@stifterverband.dePressekontakt "Was macht eigentlich...?":Dr. Maria LauT 06131 39-20140diversitaet@uni-mainz.deOriginal-Content von: Stifterverband f?r die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuell