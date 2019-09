Perspektive Pflanzenbau: 15-mal mehr Nachhaltigkeit / Industrieverband Agrar stellt Maßnahmenkatalog für einen zukunftsfähigen Ackerbau vor

Berlin (ots) - Gewässerrandstreifen von mindestens fünf Meternbeim Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln, bewachseneStreifen am Ackerrand als Filter gegen Abschwemmung und dieFortentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes mit einemökologischen Schadschwellen-Konzept - dies sind nur einige derinsgesamt 15 konkreten Vorschläge, mit denen sich derIndustrieverband Agrar e. V. (IVA) in die Diskussion um eine künftigeAckerbaustrategie einschaltet. Der Wirtschaftsverband deragrochemischen Industrie stellte heute seinen Maßnahmenkatalog mitdem Titel "Perspektive Pflanzenbau" in Berlin vor."Die Landwirtschaft befindet sich aktuell an einem Scheideweg.Während der ökonomische Druck auf die Betriebe steigt, erwartet dieGesellschaft gleichzeitig von den Landwirten Antworten auf dringendeökologische Fragen wie den Erhalt der Biodiversität oder den Schutzunserer Gewässer", erläuterte IVA-Präsident Dr. Manfred Hudetz: "Einezukunftsfähige Landwirtschaft wird daran gemessen werden, wie siediesen zentralen Zielkonflikt löst, nämlich den Naturhaushalt zuschonen und dabei ausreichend Lebensmittel für eine weiter wachsendeMenschheit zu produzieren. Dazu muss und wird auch die Industrieweiter ihren Beitrag zu leisten haben, durch verstärktes Stewardship,Investitionen in digitale Werkzeuge und innovative Wirkstoffe".Mineraldünger, Pflanzenschutzmittel und die junge Produktgruppeder Biostimulanzien leisten einen essentiellen Beitrag zurPflanzengesundheit und damit zur Sicherung und Steigerunglandwirtschaftlicher Erträge. Sie werden nach Ansicht des IVA auflange Zeit unverzichtbar bleiben. Umso wichtiger ist es für denIndustrieverband, negative Auswirkungen des Einsatzes dieserBetriebsmittel auf den Naturhaushalt weiter zu mindern undunvertretbare Risiken auszuschließen.Wie dies konkret aussehen kann, hat der IVA in seinem jetztveröffentlichten Papier beschrieben. Die Vorschläge reichen vonMaßnahmen, die sehr zügig umgesetzt werden können wie die Anlage vonmehrjährigen Blühstreifen zur Förderung der Biodiversität oderstandortangepassten, dicht bewachsenen Ackerrandstreifen, über vonder Industrie voranzutreibende Innovationen und digitale Lösungen beider Anwendung und Ausbringung bis zu völlig neuen Ansätzen, die eingrundsätzliches Umdenken, besonders im Umgang mitPflanzenschutzmitteln, bewirken sollen.Dazu zählt vor allem der Vorschlag des IVA, im Rahmen desIntegrierten Pflanzenschutzes von der bislang üblichenwirtschaftlichen Schadensschwelle zu einer ökologischenSchadensschwelle überzugehen. Heute ist es üblich, dass der Landwirterst dann zu einem chemischen Pflanzenschutzmittel greift, wenn dererwartete wirtschaftliche Schaden durch Schädlings- oder Pilzbefalldie Kosten der Pflanzenschutz-Maßnahme übersteigt. Diese ökonomischeBetrachtung will der IVA um eine ökologische Dimension erweitern.Konkret: Der Landwirt würde im Zweifel auch größere Ertragsverlusteals bisher hinnehmen, wenn erwartbar ist, dass so eine Leistung fürden Naturhaushalt und die Biodiversität erbracht wird."Das ökologische Schadschwellen-Konzept ist ein neuer Denkansatz,wie wir gemeinsam mit Wissenschaft und Praxis den IntegriertenPflanzenschutz weiterentwickeln wollen. Dazu sind noch weitereArbeiten erforderlich, vor allem mit Blick auf dieBerechnungsmodelle. Konsequent angewendet, gehen wir davon aus, dassdurch das ökologische Schadschwellen-Konzept die Behandlungen mitPflanzenschutzmitteln insgesamt weniger werden", unterstrich Hudetz.Auch die vom IVA vorgeschlagenen Gewässerrandstreifen werden eineReduktion des Einsatzes von Pflanzenschutz- und Düngemitteln nachsich ziehen. "Dies ist eine bewusste Entscheidung, und die Industrieist überzeugt, dass wir damit einen wichtigen Beitrag zu mehrGewässerschutz leisten", so Hudetz. Zudem würde es die bisherländerspezifisch unterschiedlichen Regelungen vereinheitlichen unddie Arbeit der Landwirte damit deutlich vereinfachen.Mit Blick auf die aktuelle Diskussion zur Verschärfung derDüngeverordnung verwies der IVA auf die Vorteile mineralischerDüngemittel. "Für eine möglichst effiziente Nährstoffversorgung derPflanzen sind Mineraldünger unverzichtbar, bundesweit brauchen wireinen ausgewogenen Mix an Wirtschafts- und Mineraldüngern.Mineraldünger zeichnen sich durch klar definierte Nährstoffgehalteaus und ermöglichen durch ihre gute Dosierbarkeit eine zielgenaueAusbringung. Zusammen mit innovativen Lösungen wie Inhibitorenverhindern sie ungewollte Nährstoffverluste, steigern dieNährstoffeffizienz und schonen somit die Umwelt", erklärteHans-Jürgen Müller, Vorsitzender des Fachbereichs Pflanzenernährungim IVA.Erhebliches Potenzial sieht der IVA auch in der Nutzung digitalerLösungen - wie Sensortechnik, Satellitendaten und Geoinformationen inVerbindung mit innovativen Prognosemodellen - bei der Ausbringung vonPflanzenschutz- und Düngemitteln. Wenn diese Technologien so genutztwerden können, dass Nährstoffe und Pflanzenschutzmittel nochzielgenauer nur dort ausgebracht werden, wo sie wirken sollen,schafft dies ein zusätzliches Reduktionspotenzial.Download IVA-Positionspapier "Perspektive Pflanzenbau":http://ots.de/5i73BSDer Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen deragrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der54 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung,Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertreteneBranche steht für innovative Produkte für eine moderne undnachhaltige Landwirtschaft.