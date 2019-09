Personelle Veränderungen in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Ford-Werke GmbH (FOTO)

Köln (ots) -- Ute Mundolf folgt als Leiterin Unternehmenskommunikation aufBeate Falk, die neue Aufgaben bei Ford of Europe übernimmt- Justine Schreiber übernimmt die Kommunikation an Consumer MedienUte Mundolf verantwortet ab sofort den BereichUnternehmenskommunikation in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeitder deutschen Ford Organisation. Sie folgt auf Beate Falk, diegleichzeitig neue Aufgaben im Bereich Public Affairs bei Ford Europaübernehmen wird.Ute Mundolf hat ihre berufliche Laufbahn 1998 bei Ford in derPresse- und Öffentlichkeitsarbeit begonnen. Die studierteDiplom-Kauffrau hat seit 2007 Unternehmensthemen kommuniziert und2008 zusätzlich den Bereich Lifestyle- und Markenkommunikationübernommen.Justine Schreiber ist seit 2005 in verschiedenen Positionen in dereuropäischen und deutschen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig.Die gelernte Industriekauffrau und Betriebswirtin (B.A.) hat mitsofortiger Wirkung den Bereich Consumer Medien übernommen. Damit wirdsie für diese Medien künftig sowohl für Produkt - als auchUnternehmensthemen Ansprechpartnerin sein.Für die redaktionelle Zusammenarbeit rund um die Produkte vonFord, Fahrveranstaltungen sowie Testwagenanfragen steht das Team vonIsfried Hennen, Leiter Produktkommunikation, unverändert zurVerfügung.Die Kontaktdetails der Kolleginnen sind:Ute Mundolf,E-Mail: umundolf@ford.com,Telefon 0221/90-17504Justine Schreiber,E-Mail: jschrei5@ford.com,Telefon 0221/90-17510Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unterhttp://www.media.ford.com.Pressekontakt:Ralph CabaFord-Werke GmbH0221/90-16015rcaba@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell