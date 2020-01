Personalwerbung für das Süßwarenunternehmen / Jobware zeichnet STORCK für beste Stellenanzeige im November aus (FOTO)

Paderborn/Halle (ots) - Die im Jobware Stellenmarkt nominierten Anzeigen geltenmittlerweile als Gradmesser für anspruchsvolles Personalmarketing. Inserentenzeigen Originalität und Informationsqualität, um Bewerber zu erreichen. DenTitel "Beste Stellenanzeige" kann sich im November die AUGUST STORCK KG, bekanntfür süße Naschereien, sichern.Mittels eines raffinierten Kniffs gelingt es STORCK, die Welt der Schokoladen-und Zuckerwaren mit den hauseigenen Karrieremöglichkeiten als "Projektingenieur(m/w/d) in der Versorgungstechnik" zu verbinden. So sei das Geheimnis, das imberühmten Toffifee stecke, die Ingenieurskunst der Unternehmensmitarbeiter.Diesem sympathischen Bezug auf die Marke folgt ein wohl strukturiertes Stellen-und Anforderungsprofil, das mit der Einbindung einer VR-Panoramagalerie versüßtwird. Von der Erstkontaktphase, die Spannung erzeugt, über die Eye-Trackinggerechte Aufbereitung der Kerninformationen, bis zum lebensnahen Einblick in dasHauptwerk in Halle (Westf.): Die Stellenanzeige von STORCK macht alles richtigund ermöglicht potenziellen Bewerbern, ihr Interesse mit einem 360-Grad-Blicku.a. in das moderne Hochregallager, die Beutelverpackung oder dasKonstruktionsbüro zu vertiefen."Mit mehr als 6.000 Mitarbeitern zählen wir zu den größten Süßwarenherstellernder Welt. Um unseren Bedarf an erstklassigen Kandidaten in einem hochkompetitiven Markt auch zukünftig decken zu können, vertrauen wir auf diejüngsten Erkenntnisse für gelungene Stelleninserate. Dank der Einbindung einerVR-Panoramagalerie beschäftigen sich Kandidaten nicht nur länger mit unseremAngebot, sondern reichen auch häufiger ihre Bewerbungsunterlagen ein", freutsich Diana Reimann über die Auszeichnung im Jobware Stellenmarkt."Unsere Analysen belegen, dass Stellenanzeigen mit einem inhaltlichen Mehrwertvon einer längeren Verweildauer profitieren. Bilderwelten, die einen Einblickins Unternehmen gewähren, zahlen direkt auf das Employer Branding ein und machensich im Bewerberrücklauf bemerkbar", bestätigt Dr. Wolfgang Achilles, JobwareGeschäftsführer.Darüber hinaus entscheidet die Verfügbarkeit einer Stellenanzeige über derenErfolg: Als MOPS (Mobil-optimierte Stellenanzeige) wird sie auch auf demSmartphone korrekt angezeigt und erreicht vor allem die Kandidaten, dieausschließlich mobil ins Internet gehen. "Im Rahmen der Anzeigenschaltunggarantiert Ihnen Jobware die Erstellung einer auch auf mobilen Endgerätenbenutzerfreundlichen, CI-konformen Anzeige", erklärt Dr. Achilles.Jobware setzt sich für die Individualität von Stellenanzeigen ein undpräsentiert regelmäßig die "Beste Stellenanzeige". Jeden Monat darf unterhttps://www.jobware.de/award/ aufs Neue abgestimmt werden. Aus dem Kreis derMonatsgewinner wird dann der Jahressieger ermittelt.Weitere Informationen über Jobware finden Sie hier:https://www.jobware.de/Ueber-Jobware/Pressekontakt:Jobware GmbHChristian FleschE-Mail: presse@jobware.deTel: 05251 5401-130www.jobware.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/38682/4496316OTS: Jobware GmbHOriginal-Content von: Jobware GmbH, übermittelt durch news aktuell