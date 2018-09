Personalwechsel bei Monster auf DACH- und Europa-Ebene (FOTO)

Eschborn (ots) -Marc Irmisch-Petit wird neuer Managing Director für Monster Europe- Sylvia Edmands übernimmt Geschäftsführung der DACH-Region- Ziel: Innovationen in Europa weiter vorantreibenMarc Irmisch-Petit wurde mit dem ersten Juli zum Managing Directorfür Monster in Europa befördert. Die Geschäftsführung für die Märkteder DACH-Region bei Monster übernimmt ab sofort Sylvia Edmands.Europa: Zentrum der Monster-InnovationMarc Irmisch-Petit blickt auf eine Erfolgsgeschichte in derDACH-Region zurück. Neben dem Wechsel auf eine Mobile-First-Strategiefür das Recruiting und einem klaren Beratungsauftrag für Personalersetzt er darauf, die Jobsuche für den Kandidaten so einfach wiemöglich zu gestalten. Dazu gehörte eine konsequenteEnd-to-End-Konzeption des Bewerbungsprozesses, bei dem Monster denKandidaten von der ersten Suche bis zum Abschicken der Bewerbung ansUnternehmen und sogar darüber hinaus unterstützt. Dies alles machtMonster heute zu einem geschätzten Partner für Personaler undKandidaten. Als neuer Geschäftsführer für Monster in Europa baut MarcIrmisch-Petit damit auf ein starkes Fundament. Während jedes Land inEuropa seine einzigartigen Chancen und Herausforderungen hat, wird erneue Ideen und bewährte Verfahren einbringen, die auf den bereitsvorhandenen Grundlagen aufbauen. Ziel ist es, die bestehende Basis inden Märkten zu stärken. Um das zu erreichen, setzt Irmisch-Petit aufInnovationen sowie technische Weiterentwicklung.Starke Nachfolge für erfolgreiche WeiterentwicklungIn Sylvia Edmands hat Marc Irmisch-Petit eine starke Nachfolgerinfür die Geschäftsleitung der DACH-Region gefunden. In den vergangenendrei Jahren beriet Edmands Firmen aus dem Sektor der Informations-und Kommunikationstechnik in Personalangelegenheiten, zudem blicktsie auf 20 Jahre Erfahrung in der Führungsebene der Bereiche Online,Software und Telekommunikation zurück. Neben Managementpositionen beiAOL in Großbritannien und bei der Telefónica sowie Payback inDeutschland, war Edmands für Assa Abloy in den USA und Schwedentätig. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind unter anderem internationaleVerhandlungsführung, Business Development und die Erschließung neuerGeschäftsfelder im digitalen Bereich."Das DACH Management Team wird direkt an Sylvia Edmands berichtenund zusammen werden sie die Entwicklung der Region weiterhinerfolgreich vorantreiben. Ich freue mich, dass wir mit Sylvia Edmandseine Verfechterin des Digital Changes gefunden haben - denn das istes, was die HR-Branche benötigt. Ich werde mich zukünftig auf dieeuropäischen Belange konzentrieren, um die Monster Märkte nochstärker zu machen", so Marc Irmisch-Petit.INTERVIEW-ANFRAGENFür Interviews melden Sie sich bitte direkt bei Katrin Luzar Tel.:06196.99.92.688; 0172.67.21.797 E-Mail: katrin.luzar@monster.de Oderauch am Monster-Stand auf der Zukunft Personal 2018Über Monster Deutschland:Monster, www.monster.de, ist eines der bekanntesten privatenOnline-Karriereportale in Deutschland mit einem umfassenden Service-und Informationsangebot rund um Beruf und Karriere. Seit über 20Jahren unterstützt Monster weltweit Arbeitnehmer bei der Suche nachdem richtigen Job und Arbeitgeber bei der Suche nach den bestenTalenten. Heute agiert Monster in über 40 Ländern und bietetumfassende, hochwertige Lösungen rund um Jobsuche, Karriereplanung,Rekrutierung und Talentmanagement. Als Pionier treibt Monster dieBranchenentwicklung durch die Nutzung fortschrittlichsterTechnologien im Bereich Digital, Social und Mobile kontinuierlichvoran. Firmensitz der Monster Worldwide Deutschland GmbH istEschborn. Die Monster Worldwide Deutschland GmbH ist einTochterunternehmen der Monster Worldwide Inc. mit Sitz in Weston,Massachusetts. Um mehr über monster.de zu erfahren, besuchen Sie dieWebsite www.monster.de. Informationen über Monster Worldwide, Inc.,finden Sie unter http://about-monster.com. DeutschePresseinformationen finden Sie unter http://info.monster.de.Pressekontakt:Monster Worldwide Deutschland GmbHDr. Katrin LuzarTel.: 06196.99 92 -688; Fax: 06196.99 92 -922; E-Mail:katrin.luzar@monster.deOriginal-Content von: Monster Worldwide Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell