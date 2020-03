"Personalvermittlung Pflege" ohne Vermittler / Onlineplattform anbosaGig vereinfacht die Personalakquise und -auswahl in der Alten- und Krankenpflege (FOTO)

Berlin (ots) - Der häufig zitierte Pflegefachkräftemangel stellt deutschePflege- und Gesundheitseinrichtungen in der Personalakquise und -auswahlgeeigneter Kandidaten vor immer größere Herausforderungen. Gefragt sind in der"Personalvermittlung Pflege" zuverlässige, flexible und kostengünstigeRecruiting-Instrumente. Der Personaldienstleister anbosa vernetzt auf derdigitalen Plattform "anbosaGig" examinierte Pflegekräfte mit Pflege- undGesundheitseinrichtungen, die flexible Festanstellungen anbieten. anbosaGig istein absolut neues Recruitingtool, das gänzlich ohne zwischengeschaltetemVermittler auskommt.Onlineplattform anbosaGig ersetzt klassische Personalvermittlung PflegeDie deutschlandweite Plattform anbosaGig für Jobs in der Pflege und imGesundheitswesen ist auf anbosagig.de/ gerade online gegangen. Das BerlinerUnternehmen anbosa ist seit vielen Jahren in der Zeitarbeit undPersonalvermittlung in der Pflegebranche tätig. Mit anbosaGig reagiert derPersonaldienstleister auf die spezifischen Probleme des Arbeitsmarktes Pflegefür Arbeitgeber, die mit ständigem Fachkräftemangel zu kämpfen haben und diehohen Kosten der Zeitarbeit nicht stemmen können.Was bietet anbosaGig?Auf anbosaGig.de können registrierte Gesundheitsunternehmen schnell und einfachStellen ausschreiben, passende Kandidaten aktiv suchen und ansprechen und vonpassenden Kandidaten gefunden werden.anbosaGig ist kinderleicht und intuitiv bedienbar. Vom Anlegen eines neuenStellenangebotes bis zum Veröffentlichen vergehen nur zwei Minuten. Es könnenpraktische Vorlagen erstellt, dupliziert und Stellenanzeigen nachträglichanpasst werden. Bei jeder Veröffentlichung eines Stellenangebotes aufanbosaGig.de ist die Anzeige für alle registrierten Pflegefachkräfte undPflegekräfte (anbosaGigTalents) sichtbar. Zusätzlich dazu informiert dasintegrierte Matching-System in Frage kommende Kandidaten direkt und ohneZeitverlust über das Stellenangebot. Hat ein anbosaGigT Interesse an dergesuchten Stelle, wird das Unternehmen informiert.Neben der Kaltakquise beinhaltet anbosaGig eine aktive Kandidatensuche. Dabeiselektieren clevere Algorithmen die registrierten Fachkräfte vor. Auf anbosaGigkönnen Kandidaten damit nicht nur schnell gefunden, sondern auch miteinanderverglichen und weitere Bediener zur Beurteilung hinzugezogen werden. AufanbosaGig.de können Kandidaten überregional und überall in Deutschland ohnegroßen Aufwand akquiriert werden. Nützlich ist anbosaGig damit vor allem auchfür Gesundheitseinrichtungen in Regionen mit besonders stark ausgeprägtemPersonalmangel.anbosaGig bietet nachhaltiges EinsparpotentialanbosaGig kommt gänzlich ohne zwischengeschaltetem Vermittler oderPersonaldienstleister aus. Zusätzliche Kosten, wie Stundenverrechnungssätze beiInanspruchnahme von Zeitarbeitskräften in der Pflege oderVermittlungsprovisionen bei einer Personalvermittlung in Festanstellung gibt esmit anbosaGig nicht! Dadurch können Krankenhäuser, Pflegeheime, ambulantePflegedienste, Arztpraxen und andere Gesundheitseinrichtungen schätzungsweise 30bis 60 Prozent ihrer üblichen Personalausgaben einsparen oder besser: dieEinsparungen direkt in ihr Stammpersonal investieren - und in die GigXtra-Zulageals Entlohnung für die Bereitschaft zur Flexibilität der bei anbosaGigregistrierten Fachkräfte. Die GigXtra-Zulage fällt im Übrigen nicht unter § 6aAbs. 2 Krankenhausentgeltgesetz, und wird damit als Zahlung im Pflegebudgetberücksichtigt. Die über anbosaGig besetzten Stellen sind damit refinanzierbar.anbosaGig können Unternehmen bis zum 02. Mai. 2020 völlig kostenlos nutzen! Undrisikofrei, denn es gibt keinen automatischen Wechsel in eine kostenpflichtigeNutzung. Nach diesem Datum ist die Nutzung unseres Portals an ein Monats- oderJahresabonnement und eine Nutzungsgebühr ab 279 EUR pro Monat gekoppelt. Das istunschlagbar günstig im Vergleich zu den Gebühren, die Job-Portale undPrintmedien "nur" für die bloße Schaltung von Stellenanzeigen verlangen.anbosaGig bietet Reichweitenstärke und Treffsicherheit bei der KandidatenauswahlSeit der Veröffentlichung von anbosaGig besuchen täglich durchschnittlich mehrals 1.000 Besucher die Plattform. Zusätzlich zu den Stellenanzeigen fürkurzfristige Vertretungen, können auch klassische Stellenanzeigen von denUnternehmen geschaltet werden. Diese werden wiederrum in die sozialen Mediengestreut und erzielen hier eine Reichweite im fünfstelligen Bereich. Das sorgtnicht nur für eine stetig hohe Anzahl an potentiellen Interessenten für eineStelle, sondern schafft darüber hinaus auch Aufmerksamkeit für das jeweiligeUnternehmen. Alle Stellenanzeigen können nämlich im individuellenUnternehmensdesign und mit dem eigenen Logo veröffentlicht werden. Bei anbosaGigprofitieren Gesundheitsunternehmen vom Know-how eines erfahrenen und etabliertenPersonaldienstleisters, dessen Inhaber die Geschäfte führen und selbst in derPflege ausgebildet und studiert sind. Und deshalb erreichen Stellenanzeigen beianbosaGig ohne Streuverlust und mit einer hohen Zielgruppengenauigkeit immer dierichtigen Kandidaten.anbosaGig - Vorteile allgemeinDas sind die Vorteile für Unternehmen:- bessere personelle und finanzielle Planbarkeit,- entscheidende Kostenersparnis gegenüber der Leih- oderZeitarbeit und der klassischen Personalvermittlung,- höhere Zufriedenheit der Stammbelegschaft, weil direkteAnstellungen beim jeweiligen Arbeitgeber,- höhere Pflegequalität und geringere Fehlerquote, weil anbosaGigsi.d.R. länger als Fremdpersonaleinsätze dauern,- hohe Motivation der anbosaGigTalents, denn diese agierenselbstbestimmt: Sie können die Arbeitsbedingungen auf ihreFähigkeiten und Leistungskraft abstimmen.anbosaGig bald auch in anderen Bereichen verfügbarDas Angebot von anbosaGig wird zunächst für die Bereiche Pflege undGesundheitswesen freigeschaltet. 