Personalvermittler Adecco wächst im dritten Quartal deutlich langsamer

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Personalvermittler Adecco ist im dritten Quartal nur noch mit stark gedrosseltem Tempo gewachsen.



Allerdings verdiente das Unternehmen unter dem Strich deutlich mehr.

Der Umsatz legte von Juli bis September im Jahresvergleich um zwei Prozent auf knapp sechs Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Zürich mitteilte. Bereinigt um Wechselkurseffekte und um die unterschiedliche Anzahl der Arbeitstage wuchs die Gesellschaft ebenfalls um 2 Prozent. Im zweiten Quartal hatte das Plus hier noch bei vier Prozent gelegen, davor über mehrere Quartale sogar zwischen sechs und sieben Prozent.

Das Geschäft sei im dritten Quartal herausfordernd gewesen, hieß es dazu. Dabei machten dem Unternehmen vor allem eine schwächere Entwicklung in Deutschland, in den Benelux-Ländern sowie in Nordeuropa zu schaffen. Im größten Markt Frankreich lief es hingegen für die Schweizer weiterhin gut. Die Erlöse legten dort erneut um fünf Prozent zu.

"Vor diesem Hintergrund erzielte der Konzern insgesamt eine solide Performance", sagte Unternehmenschef Alain Dehaze. Es seien auch bereits Kostenanpassungen vorgenommen worden.

Der operative Gewinn (bereinigtes Ebita) ging im dritten Quartal um sechs Prozent auf 302 Millionen Euro zurück. Die Marge betrug fünf Prozent, im Vorjahr hatte sie noch bei 5,4 Prozent gelegen. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 270 Millionen Euro hängen. Das war gut doppelt soviel wie im Vorjahreszeitraum, allerdings hatten Abschreibungen damals das Ergebnis stark belastet. Mit seinen Zahlen übertraf der Personalvermittler die Erwartungen des Marktes./rw/uh/AWP/mne